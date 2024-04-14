مظلتي الوجبة الاخيرة || اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة كل المحافظات pdf

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة هو ما يتم صرفه للأسر الأكثر احتياجًا للحصول على تلك الوجبة التي تساعدهم في شراء ما يحتاجون من أغراض ليتم شرائها، بحيث أن تلك الوجبة تم صرفها من قبل الحكومة العراقية للمحتاجين وتشمل من لا يملكون مصدر دخل بحيث تصرف لهم تلك الوجبة لمساعدتهم وهي تصرف للأرامل والمطلقات والرجال الذين لا يملكون عمل بعد إجراء دراسة والتأكد من حاجتهم لتلك الوجبة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي تصرف لمن لا يملكون مصدر دخل بحيث يحدد لهم مبلغ مالي من الرعاية الاجتماعية يتم الحصول عليه لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تلك الوجبة تصرف لمن لا يملكون مصدر دخل والرجال من عمر 18 ل60 عام والنساء من عمر 15 ل 55 عام ولابد من تقديم ما يثبت عدم امتلاكهم لأي مصدر دخل.

يصرف للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن 4 لأحقيتهم في الحصول على تلك الوجبة ولابد أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بداخل دولة العراق للحصول على الوجبة، وتلك الوجبة تصرف لمن لا يعملون بداخل واحدة من المؤسسات ولا يملكون أي مصدر دخل ولا يحصلون على أي من المساعدات من قبل الرعاية الاجتماعية يمكنهم الحصول على تلك الوجبة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

بعد أن يتم تقديم الأوراق للجهة المختصة وإجراء دراسة على المتقدمين للتأكد من أحقيتهم للحصول على تلك الوجبة التي يتم صرفها لهم، بحيث يمكنهم الحصول عليها من خلال الرعاية الاجتماعية التي تقوم بصرفها للمستحقين، ويتم الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وموعد صرفها من خلال الخطوات التالية؛