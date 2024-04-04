تحديث كشوفــات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عموم محافظات ومدن العراقية

الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة قبل عيد الفطر المبارك أصبح محل بحث الكثير من الأسر الفقيرة بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان الكريم، لاسيما أن هذه الوجبة بمثابة بريق نور لعدد كثير من الأسر الفقيرة محدودة الدخل، وقد أثار عدم الإعلان عن هذه الوجبة مع دخول شهر رمضان غضب الكثير من الأشخاص العراقيين، والآن يأمل الجميع أن يتم الإعلان عن الأسماء المستفيدة قبل دخول عيد الفطر وذلك من أجل إعانتهم على شراء ما تبقى من متطلبات العيد، غي ظل الظروف القاسية التي يمرون بها وإليكم كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوجبة خلال هذا المقال.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

هناك عدة شروط قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضعها وأكدت أنه لا يمكن التغافل عن هذه الشروط لصرف هذا الدعم، ولكي تكون من بين قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم لبرنامج الرعاية حاصل على الجنسية العراقية.

كما يجب أن يكون مقيم بشكل دائم في العراق أو أي محافظة تابعة لها.

أن يكون عمر الشخص المتقدم من 18 سنة إلى 60 سنة من الرجال.

أن يكون عمر الشخص المتقدم من 15 إلى 55 من النساء.

أن يكون لديه حساب بنكي ُمفعل لتلقي الرواتب الشهرية التي يتم صرفها.

أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 أفراد على الأقل.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو ممتلكات ذات ثمن مرتفع.

ألا يملك المتقدم وظيفة حكومية وأيضا أن يكون غير مشمول بالتأمين الصحي أو الإجتماعي.

كما يجب ألا يكون لديه سجل تجاري خاص به.

أسباب رفض أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أكدت الحكومة العراقية أن برنامج الرعاية الإجتماعية مقدم للأسر الفقيرة من عامة الشعب العراقي، ويتسم صرف هذه الوجبة بالنزاهة والدقة، ولن يتم صرفها الا للأسر المستحقة فقط، وسيتم استبعاد عدة فئات كما يلي:

سيتم استبعاد الأفراد الذين قاموا بتقديم أوراق غير صحيحة أو مستندات مزورة.

كما سيتم استبعاد أي شخص له لديه وظيفة حكومية، أو دخل شهري ثابت.

وكذلك سيتم استبعاد الأفراد الذين قاموا بالانتفاع من برنامج إجتماعي آخر.

وأيضا سيتم استبعاد الطلبات المقدمة إذا لم تتوفر فيها جميع الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل.

الفئات المشمولة بالدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية

عندما قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق الوجبة السابعة أكدت أن هذه الوجبة مستهدفة عدة فئات هي التي يكون لها الأحقية في الحصول على الدعم والإعانة، مظلتي هذه الفئات تتمثل في الآتي:

الأسر التي تخطت حدود الفقر.

الأسر التي يعولها كبار السن.

أصحاب الإعاقات وذوي الإحتياجات الخاصة.

أصحاب الأمراض المزمنة.

الأيتام والقصر، الذين لا يمتلكون دخل شهري ثابت.

الأرامل والمطلقات مع تقديم ما يثبت ذلك.

موعد الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يتساءل الكثير ممن ينتظرون الاعلان عن هذه الوجبة بفارغ الصبر عن متى يكون موعد الإعلان؟، حيث يأمل عدد كبير منهم أن يتم إطلاق كشوف المشمولين بالدعم قبل دخول عيد الفطر المبارك، ولكن الحكومة حتى وقتنا هذا لم تقوم بالإعلان عن موعد محدد لإطلاق كشوفات المستحقين، معلنة أن السبب الاساسي في تأخر هذه الوجبة هو تحري الدقة في إختيار الأسر التي تكون في أشد الحاجة إلى هذا الدعم، والتي ينطبق عليها كافة الشروط المطلوبة، ومن المتوقع أن يتم صرف هذه الوجبة قبل العيد وذلك لأن الحكومة على أشد اليقين أن جميع المتقدمين بحاجة إلى هذا الدعم لشراء متطلباتهم.

رابط مظلتي للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أطلقت وزارة العمل رابطها الخاص الذي يتم من خلاله الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حفاظا على شعبها العراقي من التزاحم على المكاتب المختصة للاستعلام عن اسمائهم، ويمكن الدخول على هذا الرابط ومعرفة ان كنت من الاسماء المشمولة أم لا عن طريق الدخول على الرابط التالي فور الإعلان عن هذه الوجبة.