اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة | تحميـــل اسماء المشمولين الدفعة السابعة وزارة العمل كل المحافظــات

يتزايد البحث من المواطنين في العراق عن كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حتى يتم الحصول على الخدمات التي تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتقديمها لهم، لذلك فقد أعلنت الوزارة نشر أسماء الأشخاص المستفيدين من الرعاية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي، ولمعرفة تفاصيل أكثر يمكنك متابعة ما يلي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية اعتزامها ما يلي:

إصدار أربع دفع خلال عام 2024.

كما أشارت الوزارة أنها لم تقم بتحديد موعد صدور اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

تعمل الوزارة على تخفيف الأعباء المادية للأسر المحتاجة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

أضافت الوزارة أنها مستمرة في الكشف عن أسماء الأشخاص المستحقة للرعاية الاجتماعية لعام 2024.

أكدت الوزارة العراقية أن سبب التأخير في إصدار أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية هو عدم تخصيص وزارة المالية الميزانية المخصصة لهذه الدفعة والدفعات الأخرى.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة pdf

لمعرفة ما هي الخطوات اللازمة للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يمكن اتباع بعض من الخطوات اللازمة وقد جاءت الخطوات على النحو التالي: