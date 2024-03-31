اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة حازت على اكبر نسبة بحث خلال الفترة الأخيرة، حيث تحرص الحكومة العراقية على تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين مثل المساعدات المالية، فقد قامت الحكومة بتوفير مجموعة من برامج المساعدة للأسر الفقيرة وهو برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يعد الأفضل، حيث أنه يقدم الكثير من المساعدات لعدد كبير من المواطنين بالعراق، وهو ما جعل الكثيرين يتداولون الأسئلة حول أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وكيفية الاستعلام عنها للمشمولين وذلك بعد تأخر الإعلان عن القوائم المتضمنة أسماء المشمولين حتى الوقت الحالي.

شروط اسماء الاجتماعية الوجبة الاخيرة

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وأهمها الآتي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بالعراق بصورة دائمة بها.

يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المنخفض.

كذلك يجب عدم امتلاك أي أصول مرتفعة الثمن أو عقارات.

كما يجب أن تتوفر كافة الاشتراطات المطلوبة للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.

أن يكون عمر المتقدم بين 18 وحتى 60 عام في حالة الرجال، أما في حالة النساء يكون العمر بين 15 وحتى 55 عام.

المستندات المطلوبة للتقديم على دعم الرعاية الاجتماعية

يجب على الراغبين للتقدم للتسجيل في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي تقديم مستندات هامة كالآتي:

تقديم البطاقة الشخصية العراقية للمتقدم.

تقديم بطاقة التموين الخاصة بالمتقدم.

كذلك تقديم ما يفيد إثبات الدخل الشهري حتى يتمكن المتقدم الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية.

أيضًا تقديم البطاقة الانتخابية للمتقدم.

تقديم ما يفيد السجل المدني العراقي.

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يمكنك فعل ذلك بمنتهى السهولة، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بإتاحة موقع إلكتروني يتمكن عن المواطنين بالاستعلام من خلاله عن الأسماء المشمولة بالضمان الاجتماعي فور الإعلان عنها بصورة إلكترونية والطريقة كالآتي: