دلوقــت السابعة :: اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي عموم محافظات ومدن العراق pdf

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يتم الإعلان عنها خلال الأيام الجارية بحيث من المقرر أن يتم صرف الوجبة الأخيرة قبل العيد من أجل مساعدة الأسر الفقيرة في شراء احتياجاتهم، ويتم إجراء دراسة على الأسماء المطروحة حاليا من أجل التأكد من حاجتهم لتلك المساعدات، بحيث يتم صرفها للمساعدة وتشمل تلك الوجبة الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة التي تشملهم تلك الوجبة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تقوم الحكومة العراقية بصرف الدعم للاسر الأكثر احتياجا، بحيث تجرى دراسة من أجل معرفة الأسر الأكثر احتياجا من أجل الحصول على الدعم لمساعدتهم في شراء حاجتهم.

وهناك بعض الشروط تم وضعها من قبل الحكومة العراقية من أجل اختيار الأسر المستحقة للحصول على الدعم بحيث يصرف الدعم لهم بناء على استيفائهم للشروط، وقد تم تحديد الفئات الواجب حصولها على الدعم منهم الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعانون من الأمراض المزمنة، والغير موظفين وليس لهم مصدر دخل، بحيث أن تلك الوجبة يتم صرفها للمستحقين بعد دراسة أوراقهم والتأكد من احتياجهم للحصول على ذلك الدعم الذي يساعدهم في معايشة الحياة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي التي يتم من خلالها تحديد من يحصلون على الدعم بناء على توافر تلك الشروط التي تم وضعها من قبل الحكومة العراقية، وجاءت تلك الشروط كالتالي: