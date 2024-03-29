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شــكو السابعة pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي عموم محافظات العراق

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

صورة مروان بدر مروان بدرمنذ 35 دقيقة
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اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة هو ما يشغل اهتمام الكثير من المواطنين العراقيين في الوقت الراهن بعدما تم الإعلان عن قرب طرح الوجبة الأخيرة لذلك يزداد البحث بشكل كبير لمعرفة أسماء المستحقين من أجل الحصول على تلك الوجبة، بحيث تحرص تلك الوجبة على تحقيق الدعم الاجتماعي للعائلات الفقيرة والمستحقة للحصول على ذلك الدعم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تشمل تلك الوجبة العائلات الفقيرة والتي تحتاج إلى الدعم من أجل الحصول على تلك الوجبة، بحيث تشمل الأفراد الأكثر احتياجًا للحصول عليها، وتقدم الدعم لهم للمساعدة في شراء احتياجاتهم الأساسية من خلال الحصول على مبلغ الدعم المقدم في تلك الوجبة، بحيث تحرص الحكومة العراقية على تقديم الدعم لتلك الفئة.

يتم عرض الكشوفات التي تحتوي على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والذين يحصلون على تلك الوجبة المقرر توزيعها قبل العيد من أجل مساعدتهم في مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

من تشملهم الرعاية الاجتماعية ويتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال الموقع الرسمي الخاص بتقديمها وهو رابط مظلتي، و لابد أن تنطبق عليهم بعض الشروط لأحقيته في الحصول على تلك الوجبة وقد تم تحديد تلك الشروط من قبل الجهات المختصة بتقديم تلك الوجبة، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

  • يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بداخل دولة العراق.
  • في حالة كونها سيدة تكون أرملة أو مطلقة يكون لها  أحقية الحصول علي الدعم.
  • لا يكون المتقدم ممن يعملون في الوظائف الحكومية.
  • الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مشمولين في الحصول على تلك الوجبة.
  • لا يكون المتقدم مستفيد من أي من معاشات التأمين الاجتماعي الأخرى.
  • في حالة كان المتقدم رجل يتراوح عمره من 18 ل69عام،  وامراة يكون عمرها من 18 ل55 عام.
  • لابد من تسجيل اسم المحافظة والمكان المقيم فيه المتقدم عبر رابط الحصول على الوجبة.
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صورة مروان بدر مروان بدرمنذ 35 دقيقة
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