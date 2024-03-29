شــكو السابعة pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي عموم محافظات العراق
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة هو ما يشغل اهتمام الكثير من المواطنين العراقيين في الوقت الراهن بعدما تم الإعلان عن قرب طرح الوجبة الأخيرة لذلك يزداد البحث بشكل كبير لمعرفة أسماء المستحقين من أجل الحصول على تلك الوجبة، بحيث تحرص تلك الوجبة على تحقيق الدعم الاجتماعي للعائلات الفقيرة والمستحقة للحصول على ذلك الدعم.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
تشمل تلك الوجبة العائلات الفقيرة والتي تحتاج إلى الدعم من أجل الحصول على تلك الوجبة، بحيث تشمل الأفراد الأكثر احتياجًا للحصول عليها، وتقدم الدعم لهم للمساعدة في شراء احتياجاتهم الأساسية من خلال الحصول على مبلغ الدعم المقدم في تلك الوجبة، بحيث تحرص الحكومة العراقية على تقديم الدعم لتلك الفئة.
يتم عرض الكشوفات التي تحتوي على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والذين يحصلون على تلك الوجبة المقرر توزيعها قبل العيد من أجل مساعدتهم في مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة.
شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية
من تشملهم الرعاية الاجتماعية ويتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال الموقع الرسمي الخاص بتقديمها وهو رابط مظلتي، و لابد أن تنطبق عليهم بعض الشروط لأحقيته في الحصول على تلك الوجبة وقد تم تحديد تلك الشروط من قبل الجهات المختصة بتقديم تلك الوجبة، وجاءت تلك الشروط كالتالي:
- يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بداخل دولة العراق.
- في حالة كونها سيدة تكون أرملة أو مطلقة يكون لها أحقية الحصول علي الدعم.
- لا يكون المتقدم ممن يعملون في الوظائف الحكومية.
- الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مشمولين في الحصول على تلك الوجبة.
- لا يكون المتقدم مستفيد من أي من معاشات التأمين الاجتماعي الأخرى.
- في حالة كان المتقدم رجل يتراوح عمره من 18 ل69عام، وامراة يكون عمرها من 18 ل55 عام.
- لابد من تسجيل اسم المحافظة والمكان المقيم فيه المتقدم عبر رابط الحصول على الوجبة.