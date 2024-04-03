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درايف pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في معظم محافظات العراق مظلتي
اسماء الرعاية الاجتماعية 2024
يهتم عدد كبير من المواطنين في دولة العراق بمعرفة كيفية الإستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الخاصة بالوجبة الأخيرة والذي تأتي في إطار حرص دولة العراق على توصيل الدعم لمستحقيه من مواطنيها، فإذا أردت أن تعرف أكثر عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وكيفية الإستعلام عنها فتابع معنا.
شروط اسماء الرعاية الاجتماعية
يحرص القائمين على الرعاية الاجتماعية في دولة العراق على وصول الدعم لمستحقيه، وفي إطار ذلك تم وضع مجموعة من الشروط للحصول على الرعاية الاجتماعية وهي:
- تصل هذه الرعاية الاجتماعية إلى المواطن العراقي المتواجد في دولة العراق فقط.
- كما يلزم على المتقدم للرعاية ان لا يكون قد حصل على دعم من أي جهة أخرى.
- يلزم أن يقيم المتقدم في دولة العراق بشكل دائم.
- لا يملك المتقدم دخل شهري بشكل ثابت.
- الا يمتلك المتقدم أي أصول عقارية.
- إذا كنت من المتوفرين فيهم هذه الشروط يمكنك بعد ذلك التقديم بكل سهولة من خلال منصة مظلتي للحصول على الرعاية الاجتماعية
الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية 2024
يسعى كثير من المواطنين العراقيين إلى معرفة إذا ما تم قبولهم في الرعاية الاجتماعية، و لذلك وضحنا كيفية معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في دولة العراق عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- أدخل الى منصة مظلتي من خلال الرابط المخصص لذلك.
- اختر خانة الرعاية الاجتماعية.
- اضغط على خيار الوجبة الاخيرة.
- حدد محافظة الشخص الذي تريد الإستعلام عنه.
- ادخل جميع المعلومات والبيانات اللازمة في المكان المخصص لها.
- ادخل على خانة اسماء الرعاية الاجتماعية 2024.
- اختر زر الإستعلام.
- انتظر لمدة زمنية قصيرة وستظهر لك قائمة تحتوي على أسماء الذين تم قبولها.
- حمل ملف في صيغة PDF، تستطيع الآن البحث عن الإسم الذي تريده.