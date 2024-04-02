اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية | حصريــا مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية هو ما يتم البحث عنه بشكل كبير من قبل الكثير من المواطنين في العراق، خاصة بعد الإعلان عن الوجبة الحديدة المقرر صرفها قبل قدوم عيد الفطر بحيث ينتظر الأشخاص الحصول عليها من أجل شراء احتياجاتهم، حيث أنه يتم إجراء دراسة للتأكد من أحقية هؤلاء الأشخاص للحصول على تلك الوجبة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تلك الوجبة من المقرر صرفها قبل قدوم عيد الفطر المبارك، بحيث أنها تشمل الأشخاص المستحقين للحصول على تلك الوجبة، ويتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال طرح تلك الوجبة، كما أنها تصرف للمستحقين للحصول عليها للمساعدة في شراء ما يحتاجون، ولابد أن يكون الأشخاص اللذين يحصلون على تلك الوجبة لا يعملون في الحكومة.

ولا يحصلون على أي مستحقات من الرعاية الاجتماعية لكي تصرف لهم تلك الوجبة، وتساعدهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الدولة، وهناك مجموعة من الشروط التي تم بناء عليها إجراء دراسة على هؤلاء تلك الأشخاص والتأكد من أحقيتهم للحصول على تلك الوجبة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية التي تم إدراجهم للحصول على تلك الوجبة يتم من خلال مجموعة من الشروط المحددة التي يتم البناء عليها صرف تلك المستحقات، رابط مظلتي spa.gov.iq وجاءت تلك الشروط كالتالي:

أن يكون الشخص المستحق لا يحصل على أي من وجبات الرعاية الاجتماعية.

المتقدم الرجل لا يقل سنه عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام، بالنسبة للسيدات لا يقل السن عن 18 عام ولا يزيد عن 55عام.

أن لا يكون المتقدم يعمل في واحدة من الجهات الحكومية ويتقاضى راتب.

يجب أن تكون المرأة مطلقة أو أرملة للحصول على تلك الوجبة.

طريقة الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عليك اتباع عدة خطوات كالآتي: