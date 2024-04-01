اليكـــم اسمكم!.. اسماء المشمولين | اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي spa.gov.iq

يتزايد البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 منذ بداية شهر رمضان الكريم بسبب ازدياد احتياجات الأسر في العراق ونظرا لارتفاع الأسعار وسعي الأسر لشراء السلع الغذائية والأغراض المنزلية، لذلك فإن وزارة العمل العراقية تسعى على توفير المستحقات الخاصة بدعم الأسر المستحقة، والإعلان عن أسماء الأشخاص المستحقين والمستفيدين من هذا الدعم، ولمعرفة المزيد تابع معنا ما يلي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تقوم الدولة العراقية بدعم الكثير من المواطنين العراقيين من خلال ما يلي:

توفير الدعم الشهري للأشخاص المستفيدين الذين قد وقع عليهم الاختيار وفقا للمعايير التي وضعتها الوزارة.

ما زال المسجلين في الوجبة السابعة في انتظار حالة القبول من قبل الرعاية الاجتماعية.

قد أعلنت وزارة العمل العراقية عن كيفية الاستعلام عن كشوفات الأشخاص المستحقة في جميع المحافظات من خلال اتباع خطوات بسيطة.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وضع برنامج الدعم الاجتماعي عدد من الشروط الواجب توفرها ليكون اسمك ضمن قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية، وجاءت الشروط كما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ضرورة عدم وجود دخل ثابت

عدم امتلاك عقارات واراضي.

إن يكون الحد الأدنى لأفراد الأسرة هو 4 أفراد.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

لمعرفة الخطوات اللازمة للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية عليك اتباع ما يلي: