مظلتي مشمولين| اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لهـذا الشهر في معظم محافظات العراق

اسماء الرعاية الاجتماعية يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة العراقية خاصة بعد إجراء دراسة على الأشخاص الذي تم ترشيحهم من أجل الحصول على تلك الوجبة المقرر صرفها لهؤلاء الأشخاص، بحيث لابد أن تنطبق عليهم الشروط والتأكد من أحقيتهم في الحصول على تلك الوجبة ولابد أن يكون المتقدمين من مواطني دولة العراق للحصول عليها.

اسماء الرعاية الاجتماعية

اسماء الرعاية الاجتماعية التي من المقرر أن تصرف لهم تلك الوجبة من أجل الحصول عليها بحيث تساعدهم في توفير احتياجاتهم الأساسية، لذلك تقرر صرفها قبل قدوم عيد الفطر لمساعدة الأشخاص في شراء احتياجاتهم المختلفة من خلال صرف تلك المعونة التي تساعدهم في ذلك.

وهي تصرف للأرامل والمطلقات وكبار السن وتصرف للأسر المعيلة للمساعدة في شراء ما يحتاجون لهم من أغراض قبل قدوم عيد الفطر المبارك، لابد أن يكون المتقدم للحصول عليها من مقيمي دولة العراق وأن يكون مواطن عراقي وأن يقدم ما يثبت ذلك من أجل حصوله على تلك الوجبة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية يتم من خلال وضع مجموعة من الأسس التي يتم بناء عليها صرف الإعانات لتلك الأشخاص بحيث تساعدهم في مواجهة الظروف الأقتصادية التي تمر بها البلاد، وجاء ذلك من خلال حرص الحكومة العراقية على مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجًا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وقد تم وضع الشروط التالية:

لا يقل عمر المتقدم من الرجال عن 18 عام ولا يزيد عن 69 عام.

المتقدمة من السيدات لا يقل عمرها عن 15عام ولا يزيد عن 55عام.

أن تكون المتقدمة من السيدات أرملة أو مطلقة أو معيبة لأسرة لا تقل عن 4 أفراد.

يكون المتقدم من مواطني دولة العراق ومن المقيمين في دولة العراق.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية رابط مظلتي

يمكن معرفة إن كان تم شمول إسمك ضمن قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية، عن طريق الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة العمل مع إتباع الخطوات التالية: