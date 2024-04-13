اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ( الدفعــة الاخيرة ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | تحديث منصة مظلتي كل محافظات الدولة

ينتظر الكتير من العراقيين موعد الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ،حيث يعمل هذا البرنامج على دعم الأشخاص المستحقة من الدعم المادي وكذلك ايضا العائلات الفقيرة والاشخاص الذين لا يملكون أي وظائف ثابتة تساعدهم على توفير الحياة الكريمة لهم والدعم المادي يصلهم كل شهر، ولمعرفة أهم الشروط اللازمة لكي يتم الحصول على هذا الدعم خطوات الاستعلام عن الاسماء الرعاية تابع معنا.

الشروط اللازمه للحصول على دعم الرعايه الاجتماعيه الوجبه السابعه

قامت وزارة العمل العراقية بوضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر ليتم شمول اسمك بين قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في برنامج الرعاية وقد جاءت الشروط كما هو التالي:

أن يكون الشخص المستفيد من الرعاية الاجتماعية يحمل الجنسيه العراقيه.

من الضروري أن يكون المستفيد من الرعاية الاجتماعية ليس لدي أي دخل ثابت و غير قادر على العمل.

أن يكون المستفيد من الرعاية الاجتماعية مقيم إقامة دائمة على اراضي العراق.

ضرورة عدم امتلاك المستفيد من الرعاية الاجتماعية على اراضي او عقارات او حساب بنكي.

يجب أن يكون المستفيد ذات دخل محدود وغير قادر على تلبية الاحتياجات الرئيسية.

توفير جميع الأوراق اللازمة لتقديمها عند الحاجة.

حسن السير والسلوك.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكن الاستعلام عن اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه السابعة 2024 في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية: