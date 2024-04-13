اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة| بحث مظلتي عموم المحافظات pdf التحديث الجديد spa.gov.iq

اسماء الرعاية الاجتماعية المتقدمين للحصول على الوجبة السابعة بحيث يتم صرفها للمستحقين في العراق، وقد تقدم ما يزيد عن 300 ألف مواطن للحصول على تلك الوجبة التي يتم من خلالها مساعدتهم في شراء ما يحتاجون خاصة مع الظروف الاقتصادية التي تمر البلاد بحيث تساعدهم تلك الوجبة في شراء أغراضهم من خلال الحصول على الدعم.

اسماء الرعاية الاجتماعية

اسماء الرعاية الاجتماعية التي سيتم الإعلان عنها من قبل الحكومة العراقية من أجل صرف المستحقات بحيث يتم من خلالها صرف مساعدة مالية للمستحقين، وذلك من ضمن الوجبة السابعة التي تشمل المستحقين للحصول على تلك الوجبة التي تصرف لهم، ويتم تحديد بعض الشروط التي تنطبق على الأشخاص بأحقيتهم في الحصول عليها.

فهي تصرف للأرامل والمطلقين والمستحقين للحصول على تلك الوجبة، كما تصرف للعاطلين عن العمل والمرأة المعيلة ومن لا يحصلون على مساعدة من قبل الرعاية الاجتماعية، بحيث تصرف لهم تلك الوجبة لمساعدتهم في شراء ما يحتاجونه من أغراض ومساعدتهم في مواجهة ظروف الحياة، كما يتم صرفها للرجال من عمر 15 لعمر 60 عام والنساء من عمر 15 لعمر 55 عام بحيث يتم دراسة أحقيتهم في الحصول عليها ثم يتم الإعلان عن صرف تلك الوجبة والحصول عليها.

طريقة الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية

سيتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي الذي يتم من خلاله البحث عن الأسماء التي تشملهم تلك الوجبة بحيث يتم الحصول عليها من خلال الرعاية الاجتماعية المختصة بصرفها للمستحقين، ويمكن الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية: