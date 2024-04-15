اضافة تحديث تطبيق واتس جي بي بلس (ميزة + عيب مهم!!) .. اعرفها قبل الكل وخليك مسابق

تم إصدار النسخة الحديثة من تطبيق واتس جي بي بلس ضد الحظر بحيث يمكن تحميل النسخة الجديدة للاندرويد فتلك النسخة تحتوي على مجموعة كبيرة من التحديثات المميزة مع عدد من الإضافات الجميلة للتطبيق لذلك فهو يحوز بنسبة تحميل عالية من قبل المستخدمين، فهو من أفضل تطبيقات الواتس اب المعدلة الذي يوفر عدد كبير من المميزات وهو ما توضحه في التالي.

تطبيق واتس جي بي بلس

يحتوي تطبيق واتس جي بي بلس على العديد من المميزات والثيمات المتنوعة مع الألوان المختلفة التي يمكن استخدامها في التطبيق بعد تحميله.

يوفر إمكانية التعديل على خصوصية التطبيق مثل الوضع الخاص بإخفاء الظهور أو خاصية متصل الآن والعديد من الثيمات الخاصة بالكتابة التي تتوفر من خلال التطبيق.

وتلك النسخة من الواتس تحتوي على مجموعة كبيرة من التحديثات العالية مع المميزات الكبيرة التي تم إضافتها لذلك التطبيق بعد تحميله.

هذه النسخة فيها الكثير من الثيمات المختلفة والمتنوعة مع تنوع الألوان بشكل كبير بداخل تلك النسخة الموجودة المحدثة من التطبيق.

مميزات تطبيق واتس جي بي بلس

تم إضافة الكثير من التحديثات والميزات على التطبيق لذلك فهو من أفضل التطبيقات المتوفرة بجودة كبيرة، لذلك يرغب الكثير من المستخدمين في تحميل التطبيق والاستفادة من المميزات التي تم إضافتها لتطبيق واتس جي بي بلس، ومن تلك المميزات ما يلي:

يمنع التطبيق حذف الرسائل من خلال الراسل.

في حالة تعديل الرسالة يظهر الرسالة التي تقوم بتعديلها.

إخفاء حالة الشخص يكتب و إخفاء تسجيل الصوت.

تمكن المستخدمين من استخدام أكثر من واتساب في هاتف واحد عبر تحميل واتساب بلس.

النسخة المحدثة من ذلك التطبيق ممنوعة من الحظر وهو من مميزات التطبيق.

مشاركة الرسائل الجماعية مع عدد من الأشخاص في أي وقت.

واجب علينا التذكير انه تطبيق غير آمن علي جهازك الشخصي، حيث ان هناك بعض النسخ التي يمكنها ان تخترق هاتفك والحصول علي بياناتك الشخصية.

تطبيق واتس جي بي بلس

بالرغم من المميزات العديدة التي يمتلكها تطبيق واتس جي بي بلس، إلا أن هذا التطبيق يعتبر غير آمن وذات خطورة للأسباب التالية: