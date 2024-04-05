تحميل تحديث واتس اب جي بي بميزة رهيبة علي هاتك (رابط مباشر) .. يعمل حاليا علي جميع الموبيلات

تحميل تحديث واتس اب جي بي وهو تطبيق تم تحديث من WhatsApp الأصلي ومليء بعدد من الميزات المتطورة التي تعكس طلبات المستخدم وتتفوق عليها، ظهر في تطور مثير في عالم المراسلة الفورية تطبيقات وأولئك الذين كانوا يأملون في الحصول على تجربة إتصال أكثر تطورًا يحصلون عليها الآن مع هذا الإصدار الأحدث.

تحميل تحديث واتس اب جي بي

تقدم العديد من مواقع الويب المتخصصة في تقديم الإصدارات المحدثة من تحميل تحديث واتس اب جي بي مجانًا ومن المهم ملاحظة أن هذا الإصدار لا يمكن الوصول إليه من خلال متجر Google Play أو متجر التطبيقات لأنه يعد تعديلاً للتطبيق الأصلي ومن المهم ضمان الأمان، وبالتالي يجب على المستخدمين توخي الحذر عند تنزيل أي شيء من مواقع الويب لأنه من الأهمية بمكان ضمان موثوقية وأمن المصدر من أجل حماية معلوماتهم الشخصية.

مميزات تحميل تحديث واتس اب جي بي

ميزات مذهلة وواجهة مستخدم محسنة تُصدر النسخة المُعاد تصميمها من تطبيق تحميل تحديث واتس اب جي بي الشهيرلعام 2024 يُبهر الجميع بميزاته المذهلة وواجهة المستخدم المحسنة فيما يلي بعض النقاط البارزة:

القدرة على تغيير سمات التطبيق بشكل كامل، بما في ذلك تغيير خلفية الدردشة والخطوط والأيقونات وألوان واجهة التطبيق.

إعادة توجيه الملفات الكبيرة: تخلص من قيود حجم الملف المرسل وشارك ملفاتك المفضلة بسهولة.

إخفاء أحدث ظهور لك: لديك سيطرة كاملة على خصوصيتك من خلال تحديد من يمكنه مشاهدة أحدث ظهور لك على التطبيق.

قراءة الرسائل دون إعلام المرسل: فحص الرسائل دون عرض أيقونة “القراءة”.

الرد التلقائي: حتى عندما تكون مشغولاً، يمكنك الرد تلقائيًا على الرسائل الواردة.

قم بإزالة علامة “الكتابة” والتسجيل”: عند إنشاء رسائل صوتية أو تسجيلها، احترم خصوصيتك.

من الممكن استخدام حسابين في وقت واحد على نفس الجهاز: استمتع بإدارة حسابي WhatsApp بسلاسة على هاتف واحد.

القدرة على تجميد آخر صورة شاهدتها: حتى أثناء اتصالك بالإنترنت، اضبط وقت آخر ظهور لك على لحظة محددة.

قم بتشفير البرنامج بكلمة مرور أو ببصمة إصبعك للحفاظ على خصوصية بياناتك وحماية حسابك من اللصوص.

اضافات تحميل تحديث واتس اب جي بي

اضافات جديدة تحميل تحديث واتس اب جي بي: