هتكسب فلوس بضغطة زر.. تنزيل بوت هامستر كومبات الاصلي Hamster Kombat الربح من التليجرام تفعيل محفظة TON

تُعد محافظ TON إحدى الأدوات المعروفة في عالم العملات الرقمية، حيث توفر طريقة آمنة وسهلة لتخزين الأموال الرقمية وإدارتها يعد فتح محفظة TON الخطوة الأولى للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الروبوتات، ومن بين هذه الخدمات الروبوتات التي تقدم طرقاً مبتكرة للاستفادة من الإنترنت، مثل Hamsterbot.

تنزيل بوت هامستر

لبدء رحلتك في لعبة روبوتات هامستربوت الهامستر، عليك إنشاء حساب شخصي على تطبيق تيليجرام باتباع الخطوات الآتية:

قم بتنزيل تطبيق تيليجرام إذا لم يكن لديك التطبيق على هاتفك، قم بتنزيله من متجر جوجل بلاي لأجهزة أندرويد أو من متجر آبل لأجهزة آيفون.

إنشاء ملف شخصي بمجرد تنزيل التطبيق، افتح تيليجرام واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء ملف شخصي، ستحتاج إلى رقم هاتفك للتسجيل.

ابحث عن الألعاب وابحث عن ”هامستر كومبات“ في خانة البحث داخل التطبيق. ببساطة اكتب الاسم في شريط البحث واضغط على زر البحث.

بمجرد العثور على اللعبة، اضغط على زر ابدأ للبدء. ستظهر رسالة ترحيب وسيظهر لك خيار بدء اللعبة بنقرة واحدة.

تفعيل محفظة TON والربح من بوت هامستر

لمساعدة المستخدمين على كسب المال عبر الإنترنت، يقدم Hamsterbot مجموعة من الميزات المثالية لمن يبحثون عن مصدر دخل إضافي، وإليك كيفية القيام بذلك: