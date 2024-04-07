فايــل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | ملفات الدفعة السابعة pdf

يبحث مواطني العراق عن موعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث تم زيادة البحث من قبل المواطنين عن هذا الشأن، لكن الوزارة أكدت أن فحص الطلبات مازال مستمر حتى يتم إعطاء هذا الدعم للأسر الأكثر استحقاقا، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عبر منصة مظلتي ولتفاصيل أكثر تابع معنا التالي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 224

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتصريح ما يلي:

اعتزام الوزارة إصدار أربعة دفعه في خلال هذا العام 2024.

إشارة الوزارة أنه لم يتم تحديد موعد صدور الوجبة السابعة واسماء الرعاية الاجتماعية.

تقوم الوزارة بتخفيف الأعباء على الأسر الأكثر احتياجا في ظل هذه الظروف الصعبة وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم.

الوزارة مستمرة في دراسة الطلبات المقدمة وبعد الاتتهاء من ذلك ستقوم بالكشف عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية 2024.

قامت الوزارة بالتأكيد على أن سبب التأخير في إصدار أسماء الأشخاص المشمولين في الرعاية هو عدم تخصيص المستحقات المالية المخصصة لهذه الدفعة.

المستندات المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية

قامت وزاره العمل بتحديد عدد من المستندات اللازمة ليتم شمول اسمك مع اسماء الرعاية الاجتماعية واليكم المستندات:

تقديم شهادة بالإعاقة في حالة الأشخاص المعاقين.

شهادة طلاق للمطلقات.

في حالة الأرملة هيجي التقديم شهادة الوفاة للزوج.

تقديم ما يثبت بعدم وجود أي دخل شهري للمتقدم.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة

لمعرفة الخطوات اللازمة كي يتم الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة يمكن اتباع بعض من الخطوات وقد جاءت الخطوات كما يلي: