《بحث مظلتي》اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة pdf عموم المحافظات | رابط الرعاية الاجتماعية

تسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، هناك تساؤولات صرف الإعانات لهم قبل قدوم عيد الفطر المبارك كما أعلنت الحكومة العراقية عنهم بحيث من المقرر أن تصرف لهم تلك الوجبة من أجل مساعدتهم على شراء احتياجاتهم، وتشمل تلك الوجبة المحتاجين ومن لا يملكون مصدر دخل وذوي الاحتياجات بحيث تم دراسة المحتاجين لتصرف لهم تلك الوجبة،

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية هو ما يتم البحث عنه من قبل المواطنين في العراق ليعرفون المستحقين للحصول على تلك الوجبة المقرر صرفها في القريب العاجل، فهي يتم صرفها للمحتاجين العراقين.

وقد تم آجراء دراسة لمعرفة المستحقين للحصول على تلك الوجبة، والتأكد من أحقيتهم في الحصول عليها فهي تشمل الأرامل والمطلقات ومن لا يملكون مصدر دخل خاص بهم، كما يتم صرفها لمن لا يعملون في الحكومة ولا يملكون أجر لتساعدهم في شراء ما يحتاجون من أغراض، وقد تقرر صرفها قبل قدوم عيد الفطر المبارك.

وتم وضع مجموعة من الشروط التي يتم بناء عليها صرف تلك الوجبة للمستحقين والحصول عليها من قبل الحكومة العراقية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

بعد الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من قبل الحكومة العراقية التي قررت صرف تلك الوجبة للمحتاجين لشراء أغراضهم، ولكن لابد من توافق تلك الشروط عليهم وجاءت كالتالي:

يكونوا من أبناء دولة العراق ومقيمين في العراق ويقدمون ما يثبت ذلك. لم يحصلوا على أي إعانات من قبل مقدمة من قبل الحكومة العراقية. السيدات من 15ل 55عام والرجال من 18 ل 60 عام. لابد أن يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأرامل والمطلقات. لا يقل عدد الأسرة المتقدمة عن 4 أفراد لا يكونون يعملون في الحكومة ويملكون راتب.

بحث مظلتي الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أكدت الحكومة العراقية علي واجب الدخول علي رابط مظلتي الالكترونية لاستخراج الأسماء وذلك في صورة ملفات بي دي اف، كمت يمكن الاستعلام من خلال موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية الرسمي.