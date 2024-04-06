اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية | بحــث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf منصة مظلتي umbrella

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية هو ما سيتم الإعلان عنه من قبل الحكومة العراقية بحيث من المقرر أن تصرف لهم تلك الوجبة والتي من المقرر صرفها قبل قدوم عيد الفطر المبارك بحيث يتمكن الأشخاص من شراء احتياجاتهم قبل قدوم عيد الفطر، وقد تم تحديد الأفراد المقرر لهم صرف تلك الوجبة من أجل الحصول عليها من قبل الجهات المختصة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الذي من المقرر أن تصرف لهم تلك الوجبة من أجل الحصول عليها قبل قدوم عيد الفطر، وجاءت تلك الوجبة من قبل الحكومة العراقية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبة المعيشة نظرًا للظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في تلك الفترة.

حيث أن تلك الظروف الاقتصادية أثرت على الكثير من الأشخاص والأسر خاصة اللذين لا يملكون مصدر دخل والعاطلين عن العمل في الوقت الحالي، بحيث تصرف تلك الوجبات من خلال الرعاية الاجتماعية في العراق المختصة في صرف تلك الوجبات للأطفال من أجل الحصول عليها ومساعدتهم في الحصول على الإعانات التي تساعدهم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

يتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بحيث يمكنهم الحصول على تلك الوجبة، بحيث يتم دراسة أسماء المتقدمين من أجل التأكد من أحقيتهم من الحصول على تلك الوجبة التي تصرف لهم، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

لا يقل عمر المتقدمين من الرجال عن 15 عام ولا يزيد عن 55عام.

بالنسبة للنساء لا يقل عمرهم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أن يكون المتقدم للعمل في الحصول على الوجبة لا يمتلك مصدر دخل.

يكون المتقدم من ذوي الحالات الخاصة أو من المحتاجين.

لابد أن يكون من المقيمين في دولة العراق ويكون مواطن عراقي.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك خطوات بسيطة يمكن من خلالها الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الذين تم قبولهم في برنامج الرعاية، وذلك عن طريق الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واتباع الخطوات التالية: