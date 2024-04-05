بحـث اسمكـ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي | راتــب اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية spa.gov.iq

اسماء الرعاية الاجتماعية هو ما يتم البحث عنه بشكل كبير من قبل المواطنين في العراق بعد ما تم الإعلان عن قرب صرف الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، بعد إجراء دراسة على الأشخاص المستحقين للحصول عليها، والتأكد من أحقيتهم في الحصول على تلك الوجبة التي تصرف لهم قبل قدوم عيد الفطر المبارك لمساعدتهم في شراء احتياجاتهم قبل قدوم عيد الفطر.

اسماء الرعاية الاجتماعية

يتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية المستحقين للحصول على تلك الوجبة التي من المقرر صرفها لهم قبل قدوم عيد الفطر لمساعدتهم في شراء احتياجاتهم، خاصة أن تلك الوجبة يتم صرفها للمستحقين من الأرامل والمطلقات وذوي الحاجة ليتم الحصول على تلك الوجبة.

وقد تقرر صرفها قبل قدوم عيد الفطر المبارك لمساعدتهم في شراء ما يحتاجون من أغراض، حيث يتم صرفها للأشخاص المستحقين بعد إجراء دراسة عليهم والتأكد من استيفائهم للشروط، وجاءت تلك الوجبة في ظل حرص الحكومة العراقية على مساعدة الأشخاص المحتاجين وتقديم الدعم لهم خاصة مع الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

يتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية والمستحقين للحصول عليها بعد دراسة أوضاعهم والتأكد من حاجتهم للحصول على تلك الوجبة التي تصرف لهم لمساعدتهم في شراء ما يحتاجون وذلك قبل عيد الفطر المبارك، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم من مقيمي دولة العراق ويكون مواطن عراقي.

لا يقل عمر الرجل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام، والسيدة لا يقل عمرها عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

لا يقل عدد الأسرة المتقدمة عن 4 أشخاص.

يكون المتقدم لا يحصل على أي معونة سابقة من الرعاية الاجتماعية.

طريقة الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

للحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية عليك اتباع الخطوات التالية: