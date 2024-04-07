أخر تحديـث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي spa.gov.iq في ربوع محافظات العراق pdf

قد زاد في الآونة الأخيرة عدد المواطنين الذين يستخدمون محركات البحث للبحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية، والوجبة الأخيرة، وغيرها من المعلومات وتعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم الخدمات التي أطلقتها الحكومة العراقية بهدف دعم ومساعدة العديد من المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية دون المستوى كما يعاني الشعب العراقي في الوقت الراهن و سنتعرف على أسماء الوجبات الأخيرة من الرعاية الاجتماعية وإجراءات الاستعلام عن الوجبة الأخيرة ومتطلبات تلقي الرعاية من خلال موقعنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية

تعتبر الوجبة الأخيرة اسماء الرعاية الاجتماعية، من أهم أشكال المساعدة التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، والعديد منهم يثير فضولهم لمعرفة أسمائهم.

وتهدف الحكومة أيضًا إلى تخفيف العبء المالي الذي يجب أن يتحمله الأفراد ذوو الاحتياجات الخاصة، وكذلك ذوي الدخل المتوسط إلى المنخفض ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن وجبة الغداء الاجتماعي السابعة والأخيرة خلال الساعات القليلة المقبلة وتعتبر هذه الوجبة واحدة من أهم وأشهر الوجبات التي أقامتها الحكومة العراقية على الإطلاق من أجل تقديم المساعدة التي يحتاجها جزء كبير من سكانها.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون الفرد مواطناً عراقياً.

أن يتراوح عمر المواطن بين الخامسة عشرة والخامسة والخمسين بالنسبة للنساء.

بالنسبة للرجال، يتراوح سن المواطن من الثامنة عشرة إلى الستين سنة.

ومن الضروري أن يكون المواطن خالياً من أي أصول تتعلق بالعقارات.

المستندات المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية

البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

الحصول على الاقامة العراقية الدائمة .

تقديم الوثائق من السجل المدني لتأمين الدعم.

الشهادات التي تثبت المرض لاصحاب الأمراض المزمنة.

الفئات التي تساعدها الرعاية الاجتماعية

نظراً للظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العراق، تعمل وزارة العمل في العراق على اختيار اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الذين سيحصلون على المساعدة المالية المقررة من الفئات التالية:

الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأسر ذات الدخل المنخفض.

كبار السن الذين يعولون اسرهم.

الارامل.

المطلقات.

اصحاب الامراض المزمنة.

رابط معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية 2024