هتنزل امتى؟.. الحكومة الأردنية تكشف موعد صرف راتب التقاعد شهر أبريل 2024 لمن به الشروط الآتية 

الكثير من مواطني المملكة الأردنية الهاشمية يتساءلون حول موعد صرف راتب التقاعد شهر أبريل 2024، حيث أن ذلك الأمر يعتبر من أهم الدعم الذي يتم صرفه للمسنين من قبل الحكومية الرسمية الأردنية بهدف دعمهم في سد احتياجاتهم اليومية وضمان معيشة كريمة لهم، ولكن تحت شروط وضوابط محددة، أهمها أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن ستين عام، وهذا ما سوف نتعرف عليه في مقالنا هذا.

موعد صرف راتب التقاعد شهر أبريل 2024

تقوم الحكومة الأردنية بتحديد موعد ثابت لكي يتم صرف رواتب التقاعد، حيث أن ذلك الموعد يكون في اليوم الأول والعشرين من كل شهر ميلادي، ولكن قد يحدث تعديل على هذا الموعد المعتاد إذا تصادف تزامنه مع العطل الرسمية الأسبوعية أو إجازات أخرى، اعتماداً على قرارات الحكومة الأردنية، وبناء على ذلك، أعلنت الحكومة عن موعد جديد لصرف رواتب التقاعد لشهر أبريل لعام 2024، والذي من المقرر أن يكون في الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري.

شروط الحصول على رواتب التقاعد بالأردن 2024

لكي يكون المتقدم مؤهل للحصول على رواتب التقاعدي من قبل الحكومة الأردنية، من الضروري أن يتوفر به مجموعة من المعايير والمتطلبات لكي يكون مؤهلاً لاستلام المعاش التقاعدي، وجاءت هذه الشروط متمثلة فيما يلي: