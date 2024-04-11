رسميًا.. موعد صرف راتب التقاعد في الأردن لشهر أبريل 2024 وطرق الإستعلام

مع دخول شهر أبريل، يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف راتب التقاعد في الأردن، لذلك جاءت المديرية الخاصة بالتقاعد والتعويضات بتحديد الموعد النهائي لصرف الراتب، حيث أن في هذا الشهر سوف يتم تأخيره يوم واحد فقط، وذلك نظراً لأنه سوف يتوافق مع عطلة رسمية، ولذلك فيما يلي سوف نتعرف على الموعد النهائي، وطرق التواصل مع المديرية.

موعد صرف راتب التقاعد في الأردن

أعلنت المديرية العامة للتقاعد بالتعاون مع مديرية لجنتي التقاعد المدني والعسكري عن تحديد الموعد النهائي صرف رواتب التقاعد في المملكة الهامشية الأردنية لشهر أبريل الجاري 2024، وجاءت التصريحات كما يلي:

يتم صرف رواتب المتقاعدين في موعد ثابت في كل شهر ميلادي، والذي يتوافق مع اليوم العشرين لكل شهر.

في حالة توافق هذا اليوم مع عطلة رسمية في البلاد، مثل عطلة نهاية الأسبوع أو مناسبة دينية أو مناسبة وطنية، وغيرهم، ففي هذه الحالة يتم تأخير الراتب يوم واحد فقط أو تبكيره يوم.

أما عن رواتب المتقاعدين لشهر أبريل، فسوف يتوافق موعد صرفها في يوم السبت الموافق العشرين من شهر أبريل الجاري، ولهذا سوف يتم صرفها يوم الأحد في اليوم الموافق الحادي والعشرين من أبريل.

الإستعلام عن راتب التقاعد بالأردن

الكثير من مواطني المملكة الأردنية الهاشمية يتساءلون عن آلية الإستعلام عن الرواتب، أو كيفية تقديم شكوى أو استفسار، ولذلك جاءت مديرية التقاعد الأردنيةمديرية التقاعد الأردنية موضحة طرق التواصل بينها وبين المواطنين، وجاءت متمثلة فيما يلي: