“راتبك هينزل أمتى“ موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 في الأردن+شروط الحصول على راتب التقاعد

يتساءل عدد كبير من المستفيدين عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن وهو يعتبر واحد من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية لكبار السن وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن يجب العلم أن الجهات المسؤولة قامت بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل الحصول على راتب التقاعد وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين في الأردن يوم 21 من شهر أبريل 2024 كما أوضحت أن ذلك الموعد ثابت ولا يتم تغييره إلا لو حالة إذا وافق اليوم يوم عطلة رسمي، كما أكدت أنه يتم إيداع الراتب في الحسابات الخاصة بالمستفيدين لجميع الفئات المختلفة سواء كانت مدنية أو عسكرية.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في الأردن

قامت الجهات المسؤولة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على راتب التقاعد والتي تتمثل في:

يجب أن يكون عمر المتقدم يتعدى 65 عام.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الأردنية.

يجب على المتقدم أولا التسجيل في هيئة المعاشات والتأمينات بالأردن.

يشترط على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد في الأردن

قامت هيئة التأمينات الأردنية بإطلاق مجموعة من الأرقام التي يمكنكم التواصل معها من أجل الإستعلام عن كل ما يخص راتب التقاعد وهي: