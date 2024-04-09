“عيدية رمضان“ حقيقة صرف المكرمة الملكية الأردنية في اليوم الأخير مش شهر رمضان 2024 takaful.naf.gov.jo

قامت الحكومة الأردنية بالاعلان عن اقتراب صرف منحة المكرمة الملكية والتي تعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة لمواطنيها وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم ومعاونتهم على مواجهة غلاء الأسعار، ولكن وفقا لما صرحته الكثير من الأخبار أنه لم يتم صرف المنحة حتى الوقت الحالي مما جعل الكثير يتساءل عن السبب، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا حقيقة صرف المكرمة الملكية الاردنية.

حقيقة صرف المكرمة الملكية الاردنية

وفقا لما جاءت به بعض الاشاعات والأخبار أنه كان من المقرر صرف منحة المكرمة الملكية 100 دينار في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وخاصة اليوم الأخير من شهر رمضان وذلك بتوجيهات من الملك عبد الثاني، كما أوضحت أنه تم صرف المنحة مرة واحدة في عام 2022 ولم يتم صرفها حتى الآن في الوقت الحالي وأن الأخبار المتداولة ليس لها صحة من الأساس لذلك يجب عدم تصديق أي خبر لم يتم صدوره من قبل الجهات المسؤولة والصفحات الرسمية.

رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية 100 دينار

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن منحة المكرمة الملكية والتي تكون كالتالي:

أولا يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بصندوق المعونة الوطني. من القائمة الموضحة يرجى النقر على خانة الاستعلام عن المكرمة الملكية. يتطلب منك إدخال كل من الرقم الوطني ورقم الهاتف الخاص بالمتقدم. أخيرا بمجرد الضغط على زر استعلام سوف تظهر لك جميع البيانات حول المنحة.

شروط التسجيل في المكرمة الملكية

يجب توافر مجموعة من الشروط عند التسجيل على منحة المكرمة الملكية وهي: