“قدم هُنــــا فورا dsamohe.gov.jo“ كيفية الاستعلام عن نتائج المنح والقروض 2024 في الأردن مديرية المنح

قامت مديرية المنح والبعثات الأردنية بإطلاق مجموعة من القروض والمنح المالية والتي يتم منحها للطلاب المقيدين داخل الجامعات الأردنية وذلك من أجل مساعدتهم في تسديد الرسوم الدراسية الخاصة بهم، ولكن يجب العلم أنها قامت بتحديد مجموعة من الكليات التي يحق لها التقديم على القرض وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا طريقة التقديم على المنح والقروض.

المنح والقروض

قامت الجهات المسؤولة بإطلاق رابط إلكتروني والذي يساعدك في تقديم الطلب الخاص بك بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية البعثات بالأردن. قم بإنشاء حساب خاص بك وذلك من خلال إدخال جميع البيانات المطلوبة. يتطلب منك إدخال كلمة سر والذي يجب عليك حفظها. قم بملء النموذج الخاص بالقرض بالبيانات المحددة. يرجى إرفاق ما يثبت أن المتقدم مقيد بالجامعة. أخيرا يجب الضغط على زر إرسال الطلب وانتظر حتى يتم مراجعته من قبل الجهات المسؤولة.

خطوات الاستعلام عن نتائج المنح والقروض في الأردن

للاستعلام على نتيجة المنح والقروض يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية المنح.

قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على خانة المنح والقروض.

بمجرد النقر على خانة استعلام سوف تظهر النتيجة الخاصة بك سواء إذا كنت مقبول أم مرفوض.

ماهي الجامعات التي يحق لها الحصول على القرض؟