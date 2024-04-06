هُم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.. ابحـث هسـة عن اسمك

يبحث الكثير من منتظري دعم الرعاية الاجتماعية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من أجل تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة أفضل لهم، يقدم العراق دعم الرعاية الاجتماعية، وهو إحدى الطرق التي يساعد بها سكانه ذوي الدخل المنخفض والأسر الأكثر فقراً وسنتناول المزيد من التفاصيل حول هذا الدعم في هذا المنشور.

مستندات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يجب تقديم الأوراق التالية من أجل شمول اسمك بين اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، للحصول على مساعدة الرعاية في العراق:

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب سارية.

تقوم الأرملة بتسليم شهادة وفاة زوجها.

بالإضافة إلى تأكيد حضانتها لأطفالها، تقوم المطلقة بإصدار مرسوم طلاقها.

تسليم أبناء الشهداء شهادة وفاة والدهم.

تاريخ عائلي لمقدم الطلب للتأكد من عدم وجود سجلات تجارية أو تقاعدية باسمه.

شهادة ميلاد مقدم الطلب في شكل نسخة.

توفير شهادات طبية معتمدة للأشخاص الذين يعانون من مجموعة من الإعاقات والأمراض المزمنة.

بطاقة السجل المدني.

بطاقة تموينية خاصة بالطلب توضح حجم عائلة مقدم الطلب.

شروط الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يجب استيفاء المتطلبات التالية للحصول على مساعدة الرعاية الاجتماعية، بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية:

يجب أن يكون المرشح مواطناً عراقياً.

يشترط أن تكون مقيماً دائماً في العراق.

ويجب تقديم كافة المستندات المطلوبة للطلب.

لا يجوز لمقدم الطلب امتلاك أي عقارات أو أراضي ذات قيمة كبيرة.

في وقت تقديم الطلب، لا يمكن أن يقل عمر مقدم الطلب عن ثمانية عشر (18) ولا يزيد عن ستين (60) للرجال.

يجب أن يكون عمر مقدم الطلب أقل من 15 عامًا أو أكبر من 55 عامًا وقت تقديم الطلب للنساء.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على رصد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الوجبة السابعة والأخيرة، والتي قد تكون منتظرة بفارغ الصبر وتُستخدم الإجراءات أدناه لمعرفة من يتلقى دعم الرعاية الاجتماعية وأسمائهم: