مشاهدة كاملة بالترجمة… مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 قصة عشق Kurulus Osman

حقق مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 شهرة كبيرة كواحد من أبرز المسلسلات التاريخية التركية، حيث يحتل مكانة بارزة في قائمة الإنتاجات التلفزيونية المحببة بين الجماهير يتميز المسلسل بشعبيته الكبيرة والمتزايدة، حيث تتجاوز نسبة المشاهدة له حدود العادة، مع إصدار الحلقة الجديدة يترقب محبو الدراما التركية الأحداث الشيقة والمثيرة التي ستقدمها هذه الحلقة الجديدة ينتظرون بفارغ الصبر لمتابعة تطورات قصة عثمان ومغامراته الملحمية، يوفر المسلسل للمشاهدين رؤية مثيرة ومشوقة للحياة في العصور الإسلامية القديمة ويعرض بشكل ممتاز الأحداث التاريخية بأسلوب مشوق ومثير.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164

بفارغ الصبر ينتظر عشاق مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 بمجرد انتهاء الحلقة السابقة لما يتضمنه المسلسل من مشاهد وأحداث مليئة بالإثارة والتشويق التي تحبس الأنفاس، يعرض المسلسل في يوم الأربعاء على قناة ATV التركية، حيث يبدأ عرضه في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت تركيا، كما يتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس وذلك في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الجزائر.

تتميز الحلقات بقصة مشوقة ومثيرة، تجسد مغامرات البطل عثمان بن أرطغرل ومساعيه لتأسيس الدولة العثمانية تجذب الأحداث الدرامية المشاهدين وتثير فضولهم لمعرفة ما يحدث للشخصيات الرئيسية وتطورات القصة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 164

يمكن للجمهور متابعة قيامة عثمان الحلقة 164 عبر العديد من القنوات ومنها:

قناة ATV التركية

التردد: 10769.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

قناة اليرموك

التردد: 1167.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة الصعايدة

التردد: 11177/10815.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

هذه الترددات تتيح للمشاهدين الوصول إلى حلقة جديدة من المسلسل المثير قيامة عثمان والتمتع أحداثه وتطوراته الشيقة.