الإعلان 3 أقوى ح 163.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 كاملة على قناة الفجر الجزائرية ومترجمة على موقع النور وقصة عشق

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163، ينتظر ويترقب الكثير من الناس عرض الحلقة المائة وثلاثة وستون من المؤسس عثمان التي تحمل تفاصيل شيقة للغاية، حيث ارتفع البحث عن المسلسل بعدما تم عرض الإعلان الثالث من المسلسل، والذي كشف عن احداث وتفاصيل جديد ومن ابرزها هو اصابة عثمان اثناء معركته مع الصليبين، حيث حقق المسلسل نجاح كبير الفترة الماضية ومازالت يحقق الشهرة نظراً لتألق الممثلين في أداء الشخصيات التاريخية المهمة جداً،

نال المسلسل إعجاب فئة كبيرة من الناس، ولذلك قامت العديد من القنوات الفضائية العربية بالحصول على نسخة من المسلسل كي تنقله عبر شاشتها لكي يستمتع بمتابعته الملايين من الأشخاص وخاصةً بأن المسلسل خحقق صدى واسع في جميع بلاج العالم العربية والاوربية، تابعوا معنا السطور التالية وسوف ننشر لكم مواعيد عرض المسلسل واحداث جديدة من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163

شهدت الحلقات السابقة تطورات كثيرة ولذلك ارتفعت نسب مشاهدة المسلسل بشكل واضح للغاية، مما تصدرت الحلقة 163 محركات البحث الأولى على جوجل، تدور أحداث المسلسل من البداية بين صراعات الدولة العثمانية بين المغول و الصليبيين والبيزنطيين، حيث تعرضت الدولة العثمانية للهجوم والكثير من المكائد من الأعداء، ويسعى الغازي عثمان لخوض فتوحات جديدة من أجل تأسيس الدولة وتبديل فترة الفقر بالرخاء والقوة،

شجاعة عثمان وتدبيرة جعلته لم يتراجع عنه موقف ولن يستسلم للهزيمة مهما كانت الأمور، وفي الحلقات الماضية مات يعقوب والذي تسبب لعثمان في متاعب كثيرة بسبب خيانته لعهد الدولة، ومن المؤكد أن ينجح عثمان في ضم بورصة والتي يعتبرها عثمان الهدف الرئيس لنقطة البداية

تردد قناة الفجر الجزائرية

يعرض مسلسل قيامة عثمان الخميس على قناة الفجر الجزائرية 11 مساءً ويأتي ترددها على النحو التالي:.

التردد : 12034.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

تردد قناة atv التركية

يتم نقل مسلسل قيامة عثمان على قناة atv التركية الأربعاء من كل أسبوع 9 مساءً ولذلك عليكم ضبطها على الجهاز من الرموز التالية:.