تحميل تحديث واتساب الذهبي 2024 WhatsApp Gold V11.45 أخر إصدار لكافة الهواتف آندرويد وآيفون ضد الحظر

تحديث واتساب الذهبي WhatsApp Gold V11.45 أصبح حديث لا ينتهي بين جميع مستخدمي تطبيقات الدردشة، وذلك لما يمتلكه هذا الإصدار الجديد من إمكانيات ومميزات عالية جعلته الأقوى بين باقي تطبيقات الدردشة التي تم تحديثها مؤخرًا، حيث يتمتع هذا التطبيق بالعديد من الخصائص التي تحل كافه المشكلات التي تعوق مستخدمين التطبيق، ومن أبرز الخصائص خاصية إخفاء علامة صح الزرقاء، وجدولة الرسائل والرد التلقائي.

تحميل تحديث واتساب الذهبي 2024

يعد تطبيق واتساب الذهبي” WhatsApp Gold V11.45″ احدى تطبيقات المراسلة الفورية، التي بنائه على أساس النسخة الأصلية لتطبيق واتساب من قبل أبو عرب، و نظرا للتساؤلات العديدة عبر محركات البحث حول كيفية تنزيله على الهاتف، نوضح إليكم خطوات التنزيل بصورة سهلة، هي:

الولوج إلى المتجر الالكتروني الخاص بجهازك( App Store لأجهزة الأيفون أو Google Play لأجهزة الآندرويد). في خانة البحث قم بكتابة تحميل واتساب الذهبي. ثم قم بالنقر على أيقونة البحث وانتظر لحظات حتى يظهر لك التطبيق المراد تنزيله. بعد أن يتم تحميلة على الهاتف، قم بالنقر على كلمة” تثبيت” وبعدها مباشرة يتم تحميله وتثبيته تلقائيا على الهاتف. وبعد أن تنتهي مرحلة التحميل، قم بالضغط على كلمة” فتح” لتشغيل التطبيق. ثم قم باتباع الخطوات التالية لإعداد واتساب الذهبي.

ما هي تحسينات واتساب الذهبي WhatsApp Gold؟

يتميز تحديث وتساب الذهبي بالتحسينات والإضافات العديدة التي تتمثل في التالي:

يمكن المستخدم من التحديث التلقائي للتطبيق فور توفر نسخة جديدة.

تنزيل حالات الأصدقاء عبر ضغط زر.

يمكن المستخدم من مشاهدة الرسائل المحذوفة.

يعالج التطبيق مشكلة التنزيل للبرنامج وتثبيته.

يستطيع التطبيق قفل الدردشات واخفائها، واخفاء المظهر المرئي.

يمكن المستخدم من تحديث الملصقات وإضافة العديد منها.

يتيح للمستخدم إطالة الحالات لأكثر من ثلاثين ثانية.

وبالرغم من تلك العديد من التحسينات والمزايا، نوضح أنه توجد بعض عيوب واتساب الذهبي 2024، ومن أبرز العيوب تهدير بياناتك للتهكير نتيجة استخدام التطبيق والمصادر غير الرسمية، بالإضافة إلى صعوبة التمييز بين النسخة الرسمية من النسخة المعدلة نتيجة وجود العديد من الإصدارات والنسخ المعدلة.