GBWhatsApp بتحديثات جبارة وأكثر إثارة!!.. حمل واتساب جي بي الجديد واستمتع بأجمد التحديثات.. مخاطره اعرفها

واتساب جي بي نسخة معدلة من واتساب الأصلي، الذي يمتلك العديد من المزايا والتحديثات والإضافات الجديدة، مما يرغب العديد من المستخدمين من تنزيلة والإستمتاع بكافة المميزات التي يوفرها التطبيق، حتى أنه مع إمتلاك GBWhatsApp فإن به بعض المخاطر والعيوب التي من الممكن أن تكون خطيرة بشكل كبير على المستخدم عند القيام بتنزيله وتحميله على أجهزة الأندرويد والأيفون، وهو ما نكشفه لكم في السطور التالية.

عيوب واتساب جي بي GBWhatsApp

من أبرز العيوب التي يمكنك التعرف عليها، عند القيام بتنزيل واتساب جي بي GBWhatsApp، ما جاء على النحو الأتي:-

التطبيق غير رسمي أو مسؤول من قبل بعض المطورين.

كذلك فإن التطبيق لا يخضع لأي معايير أمان يمكنك التوكل عليه.

سهل الإختراق والسرقة الخاصة بالبيانات.

بالإضافة إلى أن التطبيق يعمل على التهنيج المستمر ولذلك وجب الحذر منه.

يحتوي على بعض الفيروسات والبرامج الضارة.

GBWhatsApp واتساب جي بي بمزاياها

أما عن المميزات التي يمتلكها واتساب جي بي GBWhatsApp عند القيام بتنزيله على جميع إصدارات الأندرويد والأيفون، ما يأتي:-