واتساب بإضافات جديدة ومذهلة!!.. تنزيل تحديث WhatsApp الجديد بأروع المميزات وأفضل التحديثات.. أعرفها دلوقتي

أطلقت شركة ميتا العالمية بعض التحديثات والإضافات الجديدة في منصة واتساب الفورية، حيث إن WhatsApp هذه التحديثات تهدف إلى تحسين مظهر التطبيق وتسهيل التصفح مع إمكانية تفعيل أيقونة “وضع شديد الظلام”، مما تُركز الشركة على إضافة كل ما هو جديد من وظائف وإمكانيات يسهل على المستخدم تداولها، بالإضافة إلى إمكانية القيام بتحسين التصميم الخاص بالمنصة.

تحديثات واتساب الجديدة لجميع الأجهزة

وأوضحت الشركة، أن التطبيق الخاصة بالمراسلة الفورية واتساب، يقدم كذلك مجموعة ملائمة من الألوان الجديدة التي يمكن العمل على تعديلها، مما يركز بها على أعمق الألوان لكي يتم تقليل إجهاد العين عند وضع الإنخفاض الخاص بالإضافة، ولذلك فإن الوضع المظلم هو الخيار الأمثل لهذا التطبيق، وإمكانية تفعيل كذلك درجة الإظلام لتسهيل قراءة الرسائل وإرسالها بدون إجهاد للعين.

إضافات وتحديثات جديدة لأجهزة الأندرويد وغيرها

وأضافت الشركة، أنه تم تفعيل زر تصفح لأولى أجهزة الأندرويد، مما يسهل على المستخدم في البحث عن كل ما يحتاج إليها بكل سهولة، وهو متاح لأجهزة الأندرويد وأي أو إس، لتتمكن من مشاهدة المحادثات عبر الواتساب، والتحديثات والمكالمات الجديدة التي يوفرها التطبيق، وقام كذلك بتفعيل خاصية إرسال أكبر عدد من الصور والفيديوهات التي جاءت بدقة عالية يمكن العمل على رؤيتها ومشاهدة كل ما فيها بدون إرهاق أو تعب، وغيرها من الوسائط الأخرى واستطلاعات الرأي العام، وغير ذلك من التحديثات الأخرى التي يمكن الحصول عليها عند تنزيل تحديث واتساب.