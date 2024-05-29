هناك واتساب جي بي بتحديث ضد الحظر (اصـــدار ممتاز).. خليك مسابق واكتشف المميزات المتميزة

تحديث واتساب جي بي هو واحد من أهم الأمور التي يهتم بها الكثير من مستخدمي تطبيق الواتساب، حيث يعتمد عليه في كثير من المجالات، وذلك من خلال استخدام المحتوى التجاري، بالاضافة الى الاعتماد عليه في التواصل بأشكال مختلفة، وقد تساءل الكثير عن مميزات التحديث الجديد والاضافات الاي يمكننا الاستفادة منها، بالتفصيل جمعنا لكم مجموعة من المعلومات التي تحمل مزايا وعيوب التطبيق، بالاضافة الى اهم الاستخدامات، من ناحية أخرى يمكنك الاطلاع على احدث نسخه للواتساب فتابعونا.

تحديث واتساب جي بي الجديد

مثل أي تطبيق جديد يحمل الواتس اب GB عدد من الاستخدامات الجديدة والمختلفة، كما يلقى اعجاب وسخط الكثير، من الجدير بالذكر أن التحديثات الجديدة للواتساب GB غير موجودة على جوجل بلاي، بل يتم الوصول إليها من خلال بعض المواقع، من ناحية أخرى لا يتناسب واتساب جي بي مع جميع الأجهزة، لذلك لابد من الإطلاع على مميزاته وعيوبه قبل التنزيل، ولكن أيضا له مميزات عديدة تجعله الخيار الاول لدى مستخدمي وسائل الدردشة، ننقل لكم مزايا وعيوب التطبيق من خلال الفقرة التالية.

عيوب ومزايا WhatsApp gb الجديد

جاء واتساب جي بي بالتحديث الجديد يحمل الكثير من المزايا التي جعلت الإقبال على تحميله كبير، لذلك طلب الكثير من مستخدميه معرفة مواصفاته ما بين الميزة والعيب، وجاءت مواصفاته على النحو التالي:

من أكثر المميزات التي ينفرد بها واتساب جي بي أنه غير داعم لخاصية الحظر.

تستطيع من خلاله إرسال 300 رسالة جماعية ل 300 شخص في نفس الوقت.

يحمل كافة الملفات والوسائط والرسائل بجميع أنواعها التي لا يدعمها الواتساب العادي.

يرسل الصور والملفات ومقاطع الفيديو بأعلى جودة.

GbWhatsApp يمكنك ضبطه على الرد التلقائي

هل يمكن تنزيل واتس اي gb من جوجل بلاي

وجدنا التساؤل يتزايد بشكل يومي حول إمكانية تنزيل تحديث واتساب جي بي من جوجل بلاي متجر التطبيقات الخاص بأجهزة الاندرويد، ولكنوجدنا أن هذا التطبيق غير رسمي وغير متوفر في متجر التطبيقات، وإنمايمكن تنزيله من خلال الرابط الخاص بهذا التحديث وتنزيل في صورة ملفApk، ثم تثبيته على الهاتف.

هل واتس اب gb تطبيق آمن ؟

من أكثر الأسئلة الشائعة أيضا حول تحديث واتساب جي بي هل هوآمن أم لا؟، ويأتي الرد على هذا السؤال أن هذا التحديث لا يمكننا القول أنهآمن بشكل كامل، وذلك لأنه تم تحديثه من طرف آخر وهو المطور Alex، حيث يتضمن هذا التحديث بعض المخاطر التي قد تعرض حسابك للحظر بعكسالتطبيق الرسمي.