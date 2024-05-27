حمل Minecraft تحديث 2024.. خطوات تنزيل ماين كرافت النسخة الأصلية على هواتف أندرويد وآيفون بكل سهولة

في الفترة الأخيرة انتشرت لعبة ماين كرافت بكثرة بين مستخدمين الهواتف الذكية، وذلك يرجع إلى الأجواء الحماسية التي تضيفها اللعبة للمستخدمين، لذا يكثر عدد المستخدمين الجدد في لعبة ماين، ولكن البعض يرغب في معرفة الخطوات المتبعة لتنزيل ماين كرافت، وأيضا كيفية إنشاء حساب بها، لذا في السطور القادمة نوافيكم كافة المعلومات الراغبين في معرفتها سواء كانت تنزيل ماين كرافت أو إنشاء حساب بها.

خطوات تنزيل ماين كرافت النسخة الأصلية

تستطيع تنزيل لعبة ماين كرافت المجانية بكل سهولة من خلال اتباع النقاط التالية:

تقوم بالدخول إلى تطبيق آب ستور المتواجد في هواتف ios ومن ثم البحث عن لعبة ماين كرافت، أو الدخول إلى تطبيق متجر بلاي بالنسبة إلى مستخدمي هواتف ذات نظام تشغيل Android.

عقب أن تظهر أيقونة لعبة ماين كرافت تقوم بالنقر على زر تنزيل.

تستمر عملية التنزيل بعض الدقائق قد تختلف تبعا إلى سرعة الإنترنت.

بعد أن قمت بتنزيل اللعبة تستطيع أن تقوم بالولوج إليها ومن ثم النقر على زر تسجيل الإشتراك.

تقوم بإدخال اسم المستخدم ومن ثم تحديد كلمة السر الخاصة بالحساب.

ومن ثم تأكيد الاشتراك داخل الحساب.

بعد إتمام عملية التسجيل تستطيع استكشاف اللعبة بكل سهولة من حيث التعرف على كيفية اللعب وأيضا نقاط المساعدة لك داخل اللعبة.

تحديثات لعبة ماين كرافت

تستطيع أن تقوم باستقبال التحديث الجديد من لعبة ماين كرافت من خلال اتباع النقاط التالية: