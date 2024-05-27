زود احترافيتك… شفرات جاتا سان أندرياس 2024 كودات GTA San Andreas بهدايا رائعة

شفرات جاتا سان أندرياس 2024، هناك إقبال كبير من اللاعبين على اكتشاف أفضل الشفرات للعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس، وهذه الشفرات تُعد أدوات مفيدة تساعد اللاعبين في الحصول على ميزات إضافية وتسهيل اللعب بالإضافة إلى تحسين جودة الأداء والاستمتاع بتجربة اللعب بشكل أكثر متعة وإثارة

من خلال مقالاتنا في البديل نقدم لكم مجموعة من الشفرات المميزة لـ جراند ثفت أوتو سان أندرياس وهذه الشفرات تتيح للاعبين إمكانية الاستمتاع بمزايا إضافية وإحداث تغييرات في اللعبة حسب اختياراتهم.

شفرات جاتا سان أندرياس 2024

من الضروري أن يكون لاعب لعبة جراند ثيفت أوتو: سان أندرياس على دراية بأهم الشفرات التي يمكن استخدامها لتعزيز تجربة اللعب، وهذه الشفرات تمكن اللاعب من الحصول على ميزات إضافية مثل المعدات والأسلحة وزيادة الصحة والدرع، وهنا نقدم لكم بعض أبرز تلك الشفرات:

gripiseverything القيادة بمهارة فائقة.

lfgmhal. القفزات البهلوانية

jysdsod لبناء العضلات.

bsxsggc للحصول على ضربة قوية جدا.

onspeed زيادة السرعة.

لتعبئة الذخيرة بالكامل preciousprotection.

aspirine لاستعادة الصحة الكاملة.

preciousprotection للحصول على الدرع.

hesoyam لزيادة الدرع والصحة والمال.

panzer للحصول على دبابة.

catsanddogs لجو ممطر.

stilllikedressingup لتغيير لون البشرة.

gripiseverything للتحكم الأفضل في القيادة.

bigbang لتفجير كبير:.

professionaltools للحصول على أسلحة صاروخية.

leavemealone للتخلص من الشرطة.

مزايا كودات جاتا اندرس

هناك العديد من الفوائد التي تأتي مع استخدام شفرات لعبة جراند ثيفت أوتو (جاتا)، وتشمل: