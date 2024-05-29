تحديث واتساب الذهبي (أقوي اصـــدار) بميزات منفردة .. مميزات وعيوب هذا التطبيق

يعتبر تحديث واتساب الذهبي أحد تطبيقات المراسلة المجانية المتاحة لهواتف الأندرويد إذ يتميز هذا التطبيق بواجهة مستخدم معدلة تم تحديثها من قبل جهة خارجية لتطبيق واتس اب حيث يوفر البرنامج مجموعة واسعة من الميزات التي تعزز تجربة المستخدم في المحادثات، وتتيح تخصيص الألوان والتنبيهات وواجهة المستخدم الأساسية.
تحديث واتس اب الذهبي
يعتبر تحديث واتساب الذهبي الإصدار الأحدث مجاني بشكل كامل ويحدث أيضًا بطريقة مذهلة في 7 يناير 2024:
- يتم تحديث واتس اب الجولد بانتظام لمعالجة مشكلات المستخدمين وإضافة ميزات تتناسب مع الاحتياجات الحالية، إذ وصلت نسبة توافق التطبيق مع جميع أجهزة الأندرويد إلى 90%.
- بالإضافة إلى قدرة التطبيق على فصل الإنترنت عنه بشكل مستقل.
- يتميز واتس الجولد بالعديد من الخصائص التي تجعله أكثر خصوصية مثل القدرة على إخفاء آخر ظهور للمستخدم وتنظيم قراءة القصص.
- بالإضافة إلى توفر خيار الرد التلقائي مع خاصية الرد على الرسائل.
- بجانب فإن الوضع الليلي قد يكون متاحًا فقط في هذا الإصدار من واتس آب جولد، وتم حل جميع مشكلات السمات بشكل كامل.
مميزات تطبيق whatsapp gold
إليكم أبرز مميزات تحديث واتساب الذهبي:
- واتس plus gold ضد الحظر.
- تم استخدام الإصدار 2.23 في عملية البناء. يقوم بتمديد الحالة بشكل تلقائي لأكثر من 30 ثانية.
- فصل الواتس اب عن الأنترنت .
- الخصوصية عن طريق “إخفاء لوحات القراءة” هي خاصية جذابة.
- منع حذف النصوص المكتشفة في الخصوصية.
- توقف عن تحديث حالتك للإعلام بأنك قد اطلعت عليها.
- قم بإيقاف التنبيه الذي يعرض حالة تنزيل الملف المحول.
- إعدادات خصوصية معينة لشخص ما في المحادثة التي تجريها معه انسخها ثم قم بتحديد اسمه.
- إضافة قفل للمحادثات السرية باستخدام رمز لإخفاء النقاشات.
- إمكانيه تشغيل التسجيلات تلقائيًا.
- إمكانية تشغيل الوضع الليلي بشكل كامل.
- تم حل مشكلة تنزيل الثيمات.
- فعل الرد التلقائي دون التعرض لأي مشكلات.
- يمكنك بسهولة تنزيل حالة واتس اب.
- يمكن إزالة أي وجوه تعبيرية تم تحميلها.