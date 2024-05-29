تحديث واتساب الذهبي (أقوي اصـــدار) بميزات منفردة .. مميزات وعيوب هذا التطبيق

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.