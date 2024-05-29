خلاص الموضوع مفيهوش هزار.. أعرف المستندات والأوراق المطلوبة لإتمام التصالح في مخالفات البناء.. والشروط المطلوبة للبناء وفقا للقانون الجديد 2024.. غير مطابق للشروط

صدر في مصر عام 2023 قانون جديد للتصالح على مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، بهدف تحديد أوضاع المباني المخالفة وتحصيل رسوم مقابل ذلك حتى يتم توجه الجهات المسؤولة إلى الأماكن محل إقامة العقارات المخالفة للقوانين ليتم المعينة ومعرفة مصير هذا العقار إما سوف يتم الحصول على مصالحة ودفع مقابل ذلك غرامة أو سوف يتم تعرض هذا المبنى للهدم ولكن في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن بعض المستندات المطلوبة في التصالح.

المستندات المطلوبة في التصالح في مخالفات البناء

يجب العلم أن المستندات المطلوبة في التصالح في مخالفات البناء تختلف على حسب نوع المخالفة، لكن بشكل عام تكون المستندات الأساسية كالتالي:

عقود ملكية العقار أو المستندات الخاصة بعملية التوريث إذا كان العقار ملك لأكثر من شخص.

عقود البيع المسجلة أو عقود الإيجار المثبتة بالتاريخ.

في حال وجود ورثة يجب تقديم مستندات الوراثة الرسمية.

صورة من بطاقة الرقم القومي لمالك العقار.

في حال وجود أكثر من مالك يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لكل مالك.

مخططات هندسية مُعتمدة من مكتب هندسي مرخص.

تقرير فني صادر من إحدى الجهات المُختصة يثبت حالة العقار وسلامته.

صورة من إيصال سداد رسوم المعاينة.

صورة من إيصال سداد جدية التصالح.

تقديم محضر المخالفة.

شهادة من الحي أو المركز أو المدينة التابع له العقار تؤكد أن المنشأة بها سكان.

صورة من الوصل الذي تم استخراجه لكل المرافق الخاصة بالمبنى سواء الماء أو الكهرباء أو الغاز.

تراخيص البناء أو تراخيص التوسع.

‏شروط البناء في المدن وفقًا لقانون التصالح الجديد

‏تم وضع مجموعة من التعليمات الخاصة بالبناء في المدن في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وهو أن تكون نسبة البناء كبيرة لا تقل مطلقًا عن نسبة 50%، وأن تكون المسافة بين كل منزل وآخر ثمانية متر على الأقل، ووضع مسافة فاصلة بين كل مشروع بمقدار 50 متر.