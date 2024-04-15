قفزة في أسعار الذهب في مصر .. 90 جنيه زيادة على الجرام اليوم الاثنين 15 أبريل 2024

تأرجح كبير يسيطر على أسعار الذهب في مصر وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته الأسعار في الأيام الماضية، شهدت تداولات اليوم ارتفاع وقفزة جديدة في الأسعار، حيث زاد سعر الجرام الواحد 90 جنيهًا، بالمقارنة مع التعاملات في بداية اليوم، وأكد على تلك القفزة في الأسعار السيد نادي نجيب السكرتير العام لشعبة الذهب السابق في غرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر الاثنين الخامس عشر من أبريل ارتفاع ملحوظ بقيمة 90 جنيهًا مصري، لتكون الأسعار كالتالي:

العيار السعر الذهب من عيار 18 بسعر 2811 جنيه الذهب من عيار 21 بسعر 3280 جنيه الذهب من عيار 24 بسعر 3749 جنيه الجنيه الذهب ارتفع ليصل إلى 26240 ألف جنيه مصري

جديرًا بالذكر أن هناك ارتفاع عالمي في أسعار الذهب وشهدت على ذلك تعاملات اليوم الاثنين والتي تم الإعلان عنها من قبل وكالة بلومبرج، وتقدر الزيادة بـ 0.56% وبناء عليها وصل سعر أونصة الذهب إلى 2358 دولار أمريكي.

ارتفاع سعر الجنيه الذهب

وارتفع بالطبع الجنيه الذهب ليتخطى حاجز 26 ألف جنيه مصري، وحقق ارتفاع عن الأمس بقيمة 320 جنيه مصري، وسجل في تعاملات اليوم 26240 جنيه مصري، وبالطبع قد تختلف الأسعار من تاجر إلى أخر.

في سياق أخر لابد أن تعي أن تلك الأسعار المذكورة بالأعلى هي سعر الجرام من الذهب، دون احتساب المصنعية والتي يتم احتسابها على حسب شكل وطبيعة كل قطعة تقوم بشراءها، ويفضل أن تعرف الأسعار إن كنت تنوي الشراء كي لا تتعرض لأي محاولات خداع أو تلاعب من قبل التجار.