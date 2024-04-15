الهاتف الشيك للناس الشيك.. مواصفات هاتف أوبو رينو 6 الجديد.. صاحب الامكانيات العالمية

أصدرت شركة أوبو هاتفها الجديد، وهو هاتف أوبو رينو 6 الذي يبهرنا كعادتها بإصداراتها المتميزة، تعد شركة أوبو واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال بفضل الإمكانيات المتنوعة التي تقدمها هواتفها، يتميز هذا الهاتف بأدائه القوي وسهولة استخدامه، بالإضافة إلى دعمه للشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، وكاميرا فائقة الوضوح، ومزايا أخرى.

هاتف أوبو رينو 6

هاتف أوبو رينو يعتبر واحد من أفضل الهواتف في السوق ويحتوي على العديد من الميزات الرائعة، من بينها ما يلي:

شرائح الاتصال تدعم Nano Sim والهاتف يأتي بأبعاد 159.1 × 73.3 × 7.8 ملم ويزن 173 جرام.

الشاشة بحجم 6.4 إنش، بجودة 1080 × 2400 بكسل وكثافة 410 بكسل في البوصة مع معدل تحديث 90 هرتز.

يأتي الهاتف مزودًا بمعالج الرسوم Adreno 618 من نوع Realme 8.

الكاميرا الأمامية بدقة 44 ميجابكسل، والكاميرا الخلفية رباعية العدسة بدقة 64 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة أوبو ColorOS 11.1.

البطارية بسعة 4310 مللي أمبير مع خاصية الشحن السريع بقوة 50 واط باستخدام تقنية SuperVOOC 4.0.

يتوفر الهاتف بالألوان الأسود والأزرق.

عيوب هاتف أوبو رينو 6

على الرغم من أن هاتف أوبو رينو 6 يعتبر من الهواتف الحديثة التي تتمتع بالعديد من الميزات والخصائص، إلا أنه يعاني من بعض النقاط السلبية التي تسبب الإزعاج لبعض الأشخاص، وتتضمن ما يلي:

المعالج في الهاتف ليس من الأقوى تمامًا ولم يتم تحسينه من قبل الشركة.

لا يوجد سماعات استيريو في الهاتف رغم وجودها في الهواتف الأخرى.

الهاتف لا يدعم تقنية NFC ولا يتفوق على هاتف أوبو رينو 5 في بعض الجوانب.

سعر هاتف اوبو رينو 6

وصل سعر هاتف أوبو رينو 6 في مصر لنسخة 128 جيجا/8 جيجا 8500 جنيه مصري.