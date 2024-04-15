نفذها الآن بكل سهوله.. كيفية تشغيل واتساب ثاني على نفس الجهاز

إذا كنت ترغب في تشغيل واتساب ثاني على نفس الجهاز، يمكنك استخدام ميزة استنساخ التطبيق الأصلي، هذه الخاصية متوفرة في بعض هواتف الأندرويد والآيفون التي تدعم هذه الميزة، ويمكنك اتباع خطوات بسيطة سوف نعرضها لك أسفل المقال.

تشغيل واتساب ثاني على نفس الجهاز

لتشغيل واتساب ثاني على نفس الجهاز، يمكنك اتباع الخطوات التالية باستخدام ميزة استنساخ التطبيق:

قم بتثبيت تطبيق مدير الأندرويد على هاتفك إذا لم يكن مثبت بالفعل، يمكنك تنزيله من متجر Google Play.

بعد تثبيت التطبيق، افتحه وابحث عن خيار استنساخ التطبيقات أو ما يشابه ذلك في القائمة.

بمجرد العثور على واتساب في قائمة التطبيقات المتاحة للاستنساخ، حدد واتساب واتبع التعليمات لاستنساخ التطبيق.

بمجرد استنساخ التطبيق، افتحه وقم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف الخاص بالحساب الثاني أو قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بعد. الآن يمكنك استخدام واتساب الثاني على نفس الجهاز، وستتلقى إشعارات ورسائل لكل حساب على حدة.

كيفية تشغيل واتساب ثاني على نفس الجهاز

للهواتف الأندرويد

قم بتنزيل وتثبيت تطبيق “Parallel Space” أو أي تطبيق مماثل من متجر Google Play. بعد تثبيت التطبيق، افتحه واتبع التعليمات لإنشاء حساب ثاني لتطبيق واتساب. سيقوم التطبيق بنسخ واتساب الأصلي وإنشاء نسخة ثانية يمكنك استخدامها بحرية. اتبع إعدادات التطبيق لإضافة رقم هاتف جديد وتسجيل حساب واتساب جديد.

للهواتف الآيفون