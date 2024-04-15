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قدم بسرعة لصرف الدعم.. رابط رسمي التسجيل في منحة 300 دينار تونسي لعام 2024 تحت هذه الشروط
تسعى الحكومة التونسية لكي تقوم بتقديم الكثير من المنح والمبادرات التي تقوم بتقديم الدعم للمواطنين التونسيين، واطلقت الحكومة خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونسي لعام 2024، حيث تعتبر هذه المنحة هامة للغاية، يمكن من خلالها الحصول على دعم مالي لكل من يتوفر بهم هذه الشروط، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.
التسجيل في منحة 300 دينار تونسي لعام 2024
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن خطوات التسجيل في منحة العائلات المعوزة لعام 2023، للحصول على 300 دينار تونسي، وجاءت هذه الخطوات متمثلة فيما يلي:
- يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية.
- بعد ذلك يتم إنشاء حساب جديد أو الدخول إلى حساب قائم بالفعل.
- بعد ذلك يتم كتابة المعلومات الشخصية للمتقدم وأسرته بدقة شديدة.
- ثم يتم رفع الأوراق الضرورية، مثل نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم ورب الأسرة.
- وتقديم نسخ لبطاقات الهوية الوطنية الخاصة بأفراد الأسرة الآخرين وشهادات ولادة الأبناء.
- ويتم رفع شهادة صحية تؤكد تواجد حالة الإعاقة وجميع وثائق الدعم الأخرى المتعلقة بطلب الإعانة.
شروط التسجيل في المنحة التونسية
أعلنت الحكومة التونسية أن الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة ستحصل على مبلغ 300 دينار، وهذا الدعم يُمنح بعد التأكد من استيفاء الأسر لمعايير الأهلية المحددة للإستفادة من الدعم، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:
- يجب أولًا أن يحمل الفرد الراغب في التقديم لهذه المنحة الجنسية التونسية.
- يجب تقدم الأوراق المطلوبة للتسجيل.
- يتوجب على الوالدين التأكيد على عدم كفاية الموارد المالية اللازمة لتغطية رسوم التعليم لأطفالهم.
- الإقامة الدائمة في تونس.
- أن يكون الراتب الشهري أقل من 180 دينار.
- عدم توفر ملكية لأصول أو عقارات ذات قيمة عالية.
- يجب أن يكون لدى الشخص حساب مصرفي لتحويل الدعم المالي إليه.