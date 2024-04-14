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“سجل هُنـــــا مبـــاشرة social.gov.tn/ar“ وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024 تونس وأهم الشروط المطلوبة
وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024، يتساءل الكثيرون داخل تونس عن منحة الثلاثمائة دينار التي تقدمها الحكومة للمحتاجين وذوي الدخل المحدود بهدف دعمهم وتخفيف الأعباء المادية عنهم ولو قليلا في ظل الغلاء المستمر لأسعار السلع والمنتجات الأساسية، وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على المنحة وتستقبل طلبات المواطنين وتختار من بينهم الأكثر استحقاقا، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة التسجيل بالمنحة والشروط المطلوبة.
وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024
تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية بتوجيه من الحكومة منحة مادية قدرها 300 دينار للمواطنين الذين يستحقون الدعم بسبب صعوبة اوضاعهم الاقتصادية والمادية، وقد أطلقت الوزارة خدمة الكترونية تمكن الراغبين في الحصول على المنحة من التسجيل بخطوات بسيطة وفي غضون دقائق دون التوجه لأي مكان، وفيما يلي نوضح لكم رابط وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024 وخطوات التسجيل :
- زيارة الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عبر الضغط على هذا الرابط.
- تسجيل الدخول للحساب الشخصي عبر ادخال الاسم وكلمة السر.
- اختيار “منحة 300 دينار” من بين الخيارات المتاحة.
- ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة.
- رفع المستندات المطلوبة لاستكمال عملية التقديم.
- بالأخير الضغط على “تقديم” وانتظار الرد على الطلب في أقرب وقت.
شروط وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار
هناك عدة شروط وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفقراء والمحتاجين بالفعل، وسنستعرض لكم فيما يلي شروط وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024 :
- أن يكون المتقدم تونسي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل تونس.
- وأن يكون من محدودي الدخل بحيث لا يزيد دخله الشهري عن 180 دينار.
- أن يكون من ضمن المسجلين بالتأمينات الاجتماعية.
- أن يكون لا يستطيع دفع مصاريف التعليم لأبنائه.