“سجل هُنـــــا مبـــاشرة social.gov.tn/ar“ وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024 تونس وأهم الشروط المطلوبة

وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024، يتساءل الكثيرون داخل تونس عن منحة الثلاثمائة دينار التي تقدمها الحكومة للمحتاجين وذوي الدخل المحدود بهدف دعمهم وتخفيف الأعباء المادية عنهم ولو قليلا في ظل الغلاء المستمر لأسعار السلع والمنتجات الأساسية، وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على المنحة وتستقبل طلبات المواطنين وتختار من بينهم الأكثر استحقاقا، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة التسجيل بالمنحة والشروط المطلوبة.