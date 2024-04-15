احصل على وظيفة فوراً.. رابط تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر تحت هذه الشروط 

دائما ما تسعى وزارة العمل في الجزائر في تقديم الكثير من المبادرات التي تساعد المواطنين، على الأخص ذوي الدخل المنخفض، ومن أهم هذه المبادرات، هي مبادرة تساعد الباحثين عن العمل، وتسمى هذه المبادرة “منحة البطالة”، وفيما يلي سوف نتعرف على أهم شروط وضوابط هذه المنحة، ورابط تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر.

رابط تجديد منحة البطالة 2024

يمكن أن يقوم المتقدم تجديد منحة البطالة الجزائرية بكل بساطة، عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني بوكالة التوظيف، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة التوظيف.

ومن بين الخيارات المعروضة لك، يتم اختيار تجديد منحة البطالة.

بعد ذلك، يتوجب عليك أن تقوم بكتابة اسمك والهوية الشخصية لتقوم بعملية الدخول بنجاح.

بعد ذلك، يتوجب عليك إضافة كافة البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها.

بعد ذلك ينبغي التحقق من دقة البيانات، ومن ثم الضغط على الخيار التجديد.

شروط التقديم لمنحة البطالة بالجزائر

أعلنت السلطات الرسمية الجزائرية بوضع عدد من القواعد الهامة التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في التقديم لمنحة العاطلين عن العمل، وتتضمن هذه المعايير ما يلي: