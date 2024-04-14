جدد عشان تستفيد .. خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر شهر أبريل 2024 والشروط المطلوبة للتسجيل

يرغب الكثير من المواطنين معرفة خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر شهر أبريل 2024 من أجل استمرار صرف المنحة وعدم توقفها، وتعبر منحة البطالة واحدة من أهم المساعدات النقدية التي تقدمها الدولة للعاطلين عن العمل لحين إيجاد الوظيفة المناسبة، ولن يحصل على المنحة إلا من تنطبق عليهم الشروط، يعتمد الكثير من الأشخاص على الدخل الشهري الذين يحصلون عليه من وكالة التشغيل الجزائرية،

وعلى المتقدم أن يحرص على تجديد المنحة في موعدها المحدد كل ستة أشهر وفقاً للقواعد التي وضعتها الحكومة، يستفيد من منحة البطالة الألف من المتقدمين وهي أشهر وسائل المساعدة، واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لحضراتكم خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر شهر أبريل 2024 ترقبوا معنا.

خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر شهر أبريل 2024

حددت الحكومة الجزائرية مهلة معينة لصرف منحة البطالة وهي 6 أشهر وحالة عدم وجود وظيفة على المتقدم التجديد مرة أ×رى للاستفادة وتأتي خطوات التجديد على النحو التالي:.

أولاً عليكم تسجيل الدخول عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل. إضافة الرقم الوطني. ثم إضافة الرقم التعريفي والضغط على تسجيل دخول. اختر تجديد منحة البطالة. سجل البيانات المطلوبة. ثم إرفاق المستندات. ثم النقر على كلمة تجديد. وأخيراً النقر على زر تأكيد.

شروط التسجيل في منحة البطالة

قامت الوكالة العامة للتشغيل الجزائرية بالكشف رسمياً عن معايير الاستحقاق من منحة البطالة والتي تأتي كما يلي:.