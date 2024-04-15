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واتساب عمر الوردي!! مميزات وعيوب واتساب 2024 whatsapp omar آخر إصدار قبل تنزيله على الهواتف.. تعرف عليها حالا
تنزيل واتساب عمر الأحمر 2024 whatsapp omar
انتشر الكثير من نسخ الواتساب الغير رسمية في الآونة الأخيرة وأقبل على تحميلها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم وذلك لما تحمله من مميزات واضافات غير متوفرة في والواتساب الرسمي ولكن يجب الحرص أن تلك النسخ قد تلحق الضرر للجهاز الخاص به وذلك لأنه يتم تحميلها من خارج متجر التطبيقات، ومن أبرز تلك النسخ واتساب عمر والذي حاز على نسب تحميل مرتفعة وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا وسوف نوضح لكم أيضا أبرز المميزات والعيوب التي تمتلكها تلك النسخة.
واتساب عمر
يمتلك واتساب عمر مجموعة من المميزات الغير متوفرة في الواتساب الرسمي والتي تجعلك تقوم بتحميله على الفور ومن أبرز تلك المميزات:
- يوفر لك مجموعة من الثيمات التي يمكنك الاختيار من بينها.
- يوفر خاصية عدم حذف الرسائل حتى بعد أن يقوم المرسل بحذفها.
- يمكنك مشاهدة الحالة دون أن يعرف أحد أنك قمت بمشاهدتها.
- يوجد خاصية اخفاء الصحين الازرق مما يجعلك تقرأ الرسائل دون أن يعرف المرسل أنك قمت بقرائتها.
- يمكنك تحميل حالات أصدقائك دون طلبها من الآخرين وتلك الخاصية غير متوفرة في الواتساب الرسمي.
- بإمكانك تغيير الأيقونة الخاصة بالتطبيق.
- يسمح لك واتساب عمر بجدولة الرسائل وإرسالها بشكل تلقائي في الموعد الذي تقوم بتحديده.
- يمكنك تغيير واجهة التطبيق.
- يوفر خاصية إلغاء جاري الكتابة أو جاري تسجيل مقطع صوتي.
- يمكنك فصل الانترنت على الواتساب فقط من خلال النقر على أيقونة الواي فاي الموجودة أعلى الشاشة.
عيوب واتساب عمر
على الرغم من أن واتساب عمر لديه الكثير من المميزات إلا أنه يوجد به بعض العيوب ومنها:
- يوجد بعض المستخدمين يتعرضوا لحظر حسابتهم من قبل شركة الواتساب عند استخدام واتساب غير رسمي.
- من المحتمل وجود شخص ثالث يقوم بقراءة الرسائل وذلك لأن تلك النسخ يتم إصدارها من قبل المبرمجين.
- يعمل على نقل الفيروسات إلى جهازك.