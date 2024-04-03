“هتخفي شاتك عن الجميع“ طريقة تنزيل واتساب عمر الذهبي WhatsApp Gold 2024 الجديد الإصدار الأخير V11.27 بمميزات خرافية

يعتبر واتساب عمر الذهبي إحدى إصدارات تطبيق الواتساب التي تم إصدارها في الآونة الآخيرة ونجح في الحصول على نسب تحميل مرتفعة من جميع أنحاء الدول حول العالم، وذلك يعود إلى المميزات التي يحملها التطبيق وغير موجودة في الواتساب الرسمي، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

واتساب عمر الذهبي

يجب العلم أنه يتم تحميل تطبيق واتساب عمر الذهبي من خارج متجر التطبيقات، إذا كنت ترغب في تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك الدخول على متصفح الويب الموجود لديك على الهاتف. في شريط البحث قم بكتابة اسم التطبيق ثم انقر على بحث. قم بالنقر على أول نتائج البحث ثم انقر على زر install. ثم بعد ذلك يجب النقر على خانة التنزيل على أي حال. انتظر حتى يتم تثبيت التطبيق ثم اتجه إلى قائمة التطبيقات الخاصة بك. يتطلب منك إدخال رقم الهاتف الخاص بك. يجب تأكيد الرقم من خلال إدخال كود التحقق وسوف يكون الواتساب جاهز للاستخدام.

مميزات واتساب عمر الذهبي

يمتلك واتساب عمر الذهبي مجموعة من المميزات الغير متوفرة في الواتساب الرسمي والتي من أبرزها: