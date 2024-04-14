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“برابــط مباشــر onefd.edu.dz“ استخراج استدعاء المراسلة بالاسم واللقب 2024 بالجزائر
استخراج استدعاء المراسلة بالاسم واللقب
من أكثر الأشياء التي تشغل بال الكثير في تلك الفترة هي كيفية استخراج استدعاء المراسلة بالاسم واللقب لذلك قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر بإطلاق رابط إلكتروني يساعد المتقدمين في الحصول على الاستدعاء بكل سهولة من خلال الإنترنت وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.
استخراج استدعاء المراسلة بالاسم واللقب
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر رابط إلكتروني يمكنك من خلاله استخراج استدعاء المراسلة وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون على النحو الآتي:
- في البداية يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني onefd.
- ثم بعد ذلك يتطلب منك إدخال الولاية التابع المتقدم.
- يرجى إدخال رقم التسجيل الخاص بالمترشح.
- قم بإدخال تاريخ الميلاد.
- يرجى إدخال كود التحقق الذي سوف يظهر أمامك على الشاشة.
- أخيرا قم بالضغط على زر ظهور الاستدعاء وقم بطباعته.
إجراءات أداء اختبار المراسلة
قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الإجراءات التي يجب الالتزام بها عند حضور اختبار المراسلة وهي كالتالي:
- يجب الإلتزام بموعد الإختبار وعدم التأخير لمدة تزيد عن نصف ساعة وعند تعدى تلك المدة يعد الاختبار ملغي.
- عدم استخدام الآلة الحاسبة إلا في الاختبارات العلمية فقط لا غير.
- يجب إحضار الاستدعاء الخاص بالمترشح إلى اللجنة.
- عدم إحضار الهاتف المحمول داخل اللجنة.
- يجب إحضار الهوية الشخصية الخاصة بالمترشح.
- عدم الغش وفي حين ثبوت ذلك سوف يتم الغاء الاختبار على الفور.
- في حالة غياب المترشح سوف يتم الغاء الاختبار الخاص به.
- أكدت الوزارة على أنه لا يجب على المترشحين مغادرة ساحة الاختبارات إلا بعد مرور ساعة من وقت الاختبار.