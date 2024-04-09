“هُنــــا خطوة بخطوة“ سحب استدعاء امتحان اثبات المستوى inscriptic.onefd.edu.dz في الجزائر 2024

قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم في الجزائر بإطلاق اختبارات تحديد المستوى وذلك من أجل التحقق من المستوى التعليمي لدى المتعلمين المقيدين في الديوان الوطني الخاص بالعملية التعليمية وذلك يعتبر من أبرز أشكال التطور التعليمي داخل الجزائر، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا موعد سحب استدعاء امتحان اثبات المستوى، وسوف نوضح لكم أيضا موعد الاختبارات.

سحب استدعاء امتحان اثبات المستوى

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم موعد سحب استدعاء امتحان اثبات المستوى والذي من المقرر أن يكون بداية من يوم الأحد الموافق 7 من أبريل 2024 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

خطوات سحب استدعاء المراسلة

قامت الوزارة بإطلاق رابط إلكتروني تقوم من خلاله بالحصول على الاستدعاء وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالتالي:

في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة onefd. قم بإدخال المحافظة التابع لها. يرجى إدخال رقم التسجيل الخاص بك. يتطلب منك إدخال تاريخ الميلاد. قم بإدخال كود التحقق الموضح أمامك على الشاشة. أخيرا قم بالنقر على زر سحب استدعاء.

موعد اختبارات اثبات المستوى

قامت الوزارة بالإعلان عن الموعد المحدد لأختبارات اثبات المستوى التي من المقرر أن تكون يوم 7 من شهر مايو 2024 وأكدت على الالتزام بالمواعيد المحددة، كما أوضحت أنه من يقوم بالتغيب عن الإمتحان سوف يتم إلغاء امتحانه من الدورة، وأكدت أيضا على عدم الخروج من ساحة الاختبارات إلا بعد مرور 60 دقيقة من وقت الاختبار.