“شيكا الحرامية سرقت لولو“ استقبل تردد قناة وناسة بيبي على نايل سات وعربسات بجودة مرتفعة واخلصي من زن أطفالك بأغاني لولو الشطورة

أعلنت قناة وناسة عن التردد الجديد الخاص بهم والذي قامت بتغييره من أجل تحديث المحتوى الخاص بهم وتقديم محتوى بأعلى دقة وجودة، يجب العلم أنه على الرغم من أنه تم إطلاق قناة وناسة منذ وقت ليس بطويل إلا أنها نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك لأنها تقوم بإذاعة مجموعة من الأغاني والأناشيد المفضلة لدى الأطفال على مدار اليوم وبدون فواصل إعلانية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة وناسة الجديد.

تردد قناة وناسة الجديد

قم بتنزيل قناة وناسة الآن بكل سهولة وبشكل مجاني تمام بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد وهو:

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

حرصت قناة وناسة على توفير ترددات متنوعة على الأقمار الصناعية المختلفة، يمكنك الآن استقبال القناة على باستخدام التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

خطوات استقبال قناة وناسة على التليفزيون

إذا كنت ترغب في تنزيل قناة وناسة يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على قائمة الإعدادات الخاصة بالرسيفر. ومنها انقر على خانة التركيب اليدوي ومنها يرجى النقر على زر إضافة قناة. يتطلب منك اختيار القمر الصناعي الذي تريد تنزيل القناة من خلاله. قم بادخال تردد القناة والبيانات الأخرى المتعلقة بالقناة. أخيرا انقر على زر ok وسوف يتم الحصول على القناة بنجاح.

محتوى قناة وناسة

تعرض القناة الكثير من أغاني الأطفال على مدار اليوم ومن أبرز تلك الأغاني: