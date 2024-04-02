“ثبتها الآن“ اخلصي من زنهم طول اليوم واستقبلي تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية لسماع أغاني الأطفال ولولو 24 ساعة

يتساءل عدد كبير من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة الجديد، وهي واحدة من القنوات الفضائية المفضلة لدى الأطفال وذلك لأنها تقوم بعرض أغاني وأناشيد الأطفال على مدار اليوم وبدون فواصل، كما أنه يمكنك الحصول عليها بشكل مجاني بواسطة الأقمار الصناعية المختلفة، نجحت القناة في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الدول العربية، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة وناسة

أصبح الآن بإمكانك استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك بكل سهولة بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

قامت قناة وناسة بتوفير تردد جديد على القمر عرب سات والذي يمكنك من خلاله استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك وهو:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: HD.

محتوى قناة وناسة

تقدم القناة مجموعة من البرامج التعليمية التي تقوم بتنمية مهارات الأطفال، بالإضافة إلى أنها تقدم باقة متميزة من الأغاني التي تعمل على جذب انتباه الطفل ومن أبرزها:

أغنية لولو ماذا تشتري من المول؟.

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية لولو وماما.

أغنية لولو شو صار لها عند الدكتور.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية ياشرطي حرامي.

أغنية وينك يالولو.

أغنية حرامي سرق الجزمه.

خطوات استقبال القناة على التلفاز الخاص بك