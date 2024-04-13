“أوبو تتفوق على نفسها” وتقدم الهاتف Oppo A98 5G متعدد المميزات تعرف عليها!!

يعتبر هاتف Oppo A98 5G من الهواتف القوية متعددة المميزات والتي أطلقتها شركة أوبو، حيث يتميز الهاتف بمواصفات قوية ومجموعة من المميزات التقنية المهمة، إليكم ملخص للمواصفات الرئيسية والمميزات الهامة لهاتف Oppo A98 5G.

شاشة الهاتف Oppo A98 5G

– شاشة IPS LCD بحجم 6.72 بوصة.

– دقة Full HD+ (1080 x 2400 بكسل).

– معدل تحديث 120 هرتز.

– كثافة بكسل 391 بكسل في البوصة.

– نسبة شاشة إلى الجسم 91.4٪.

– دعم الألوان الزاهية: 96٪ NTSC / 100٪ DCI-P3 (وضع نابض بالحياة)، 71٪ NTSC / 100٪ sRGB (وضع لطيف).

الأداء أوبو Oppo A98 5G

– معالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 695 5G.

– تقنية تصنيع 6 نانومتر.

– ذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 جيجابايت.

– سعة تخزين 256 جيجابايت.

كاميرا الجهاز الهاتف Oppo A98 5G

– كاميرا خلفية ثلاثية:

– كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.7.

– كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/3.3.

– كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4.

بطارية جهاز أوبو A98 5G

– بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

– دعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

– الشحن الكامل في 33 دقيقة.

المميزات الأخرى لهاتف أوبو Oppo A98 5G

– دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

– نظام التشغيل Android 13 مع واجهة ColorOS 13.1.

– بصمة الإصبع مدمجة في زر الباور.

– التعرف على الوجه.

– مدخل سماعة 3.5 مم.

– دعم NFC.

– تقنية البلوتوث 5.1.

– دعم Wi-Fi 5 (802.11ac).

– منفذ USB Type-C.

– تصميم أنيق وخفيف الوزن.

ألوان الهاتف

يتوفر هاتف Oppo A98 5G بألوان:

– دريمي بلو.

– جالاكسي بلاك.

سعر الهاتف Oppo A98 5G

سعر هاتف Oppo A98 5G يبدأ من حوالي 300 دولار أمريكي، وفي مصر قد بصل الى مبلغ 9,900 جنيه مصري.

تعرف على المزيد من المعلومات حول هاتف Oppo A98 5G

نظام التشغيل وواجهة المستخدم:

– يعمل هاتف Oppo A98 5G بنظام التشغيل Android 13، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل Android.

– يتميز الهاتف أيضًا بواجهة المستخدم ColorOS 13.1 التي توفر تجربة استخدام سلسة وميزات مخصصة.

الكاميرا والتصوير

– يعد التصوير أحد أبرز ميزات هاتف Oppo A98 5G، حيث تتيح الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة التقاط صور عالية الجودة وتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات التصويرية.

– يوفر الهاتف وضع تصوير ليلي محسن يتيح التقاط صور مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

– تتضمن بعض الميزات الأخرى للتصوير مثل التثبيت البصري للصورة (OIS) وتقنية التركيز التلقائي بالليزر (Laser AF) وتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين الصور.

الأمان والخصوصية

– يتميز هاتف Oppo A98 5G بميزة فتح الهاتف بواسطة بصمة الإصبع المدمجة في زر الباور، مما يوفر سهولة وأمان عند الوصول إلى الهاتف.

– يوفر الهاتف أيضًا خاصية التعرف على الوجه لفتح الهاتف بسرعة وسهولة.

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البطارية والشحن لهاتف Oppo A98 5G

– يأتي هاتف Oppo A98 5G ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر عمر بطارية طويل ويدعم استخدام متواصل لفترة طويلة.

– يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 67 واط، مما يعني أنه يمكن شحن البطارية بسرعة والحصول على شحن كافٍ في وقت قصير جدا.